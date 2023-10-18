Путин прилетел в Китай к лидеру КНР со своим бронированным Aurus Senat

Президент РФ передвигается по Пекину на бронированном седане отечественной марки

Президент РФ Владимир Путин с 17 октября находится в Китае с двухдневным визитом. Российский лидер принимает участие в форуме «Один пояс — один путь», на полях которого встречается с главой КНР Си Цзиньпином.

На распространенном в Сети видео из пекинского аэропорта видно, что Путин садится в автомобиль Aurus Senat. В кортеже замечен еще один такой же седан. Кортеж президента России возглавляет группа мотоциклистов.

Aurus Senat

Известно, что автомобиль обладает самым высоким в мире уровнем защиты и считается наиболее безопасным транспортным средством для высших государственных деятелей.

Представительский Aurus Senat общественность увидела в 2018 году во время инаугурации Владимира Путина. Его выпуск налажен на заводе в Елабуге в 2021 году. Aurus Senat пользуются члены правительства, включая министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также других высокопоставленных лиц государства.

Примечательно, что президент КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте текущего года тоже передвигался по столице на собственном автомобиле. Кортеж китайского лидера состоял из двух лимузинов Hongqi N701. Это новейшая разработка концерна FAW, представленная год назад. Модель не предназначена для свободной продажи, она выйдет ограниченной серией, а информация о технических характеристиках засекречена. В отличие от Hongqi N701, российский седан доступен всем покупателям, есть и топовая модификация с более коротким кузовом и без брони.

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Источник: Auto.mail.ru