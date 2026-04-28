Куда поехать на майские: 5 мест, где российская природа удивляет не хуже зарубежных курортов

Топ-5 необычных маршрутов по Тверской, Тульской, Ярославской и Рязанской областям

1. Старица, Тверская область

Уютный городок, расположенный в 65 км к юго-западу от Твери, отлично подходит для того, чтобы проникнуться истинно русским духом.

Старица ненамного моложе Москвы – разница в возрасте составляет всего 150 лет.

Веками Старица была небольшим купеческим городком, находившимся в стороне от главных железнодорожных путей. Вероятно, именно это позволило ей сохранить тихий и размеренный уклад, который наверняка придется по душе жителю мегаполиса, уставшему от бесконечного шума.

Оказавшись в Старице, обязательно прогуляйтесь по набережной Волги. Местные виды впечатляют даже самых опытных путешественников. Помимо этого, в городе сохранилось множество старинных зданий. И речь не только о храмах и монастырях. На территории старого городища можно увидеть остатки белокаменных кузниц, построенных в 1792–1798 годах. На сегодняшний день это единственный в России памятник, посвященный мастерам кузнечного дела. А в окрестностях Старицы находится целая сеть древних каменоломен, окутанных мифами и легендами. Если клаустрофобия вам не знакома, берите гида и отправляйтесь в извилистые лабиринты.

Кому подойдет: любителям легенд, старины и живописных видов

2. Кондуки, Тульская область

В 60-х годах прошлого века у деревни Кондуки начали разрабатывать карьеры для добычи бурого угля. К 80-м годам их признали нерентабельными, закрыли и затопили. В итоге образовались озера с водой лазурного оттенка и красно-бурые терриконы – рукотворные горы, ставшие настоящей визитной карточкой Тульской области. Местный ландшафт вызывает ассоциации с культовой франшизой «Звёздные войны» – фотографии тут получаются просто космическими. Окружающая природа скорее напоминает карельские или алтайские виды.

В теплую погоду приезжать лучше пораньше – туристов здесь очень много. Даже по будням можно встретить около сотни человек. Настраивайтесь на то, что придется много ходить по горам, но результат того стоит. А вот контакта с водой в голубых озерах лучше избегать. Она опасна для человека из-за высокой кислотности и серьезной концентрации тяжелых металлов.

Кому подойдет: поклонникам пешего туризма и невероятных природных пейзажей

3. Плещеево озеро, Ярославская область

Национальный парк «Плещеево озеро» находится в 130 км к северо-востоку от Москвы и входит в маршрут «Золотого кольца». Ежегодно сюда приезжают дайверы, экотуристы, рыбаки, историки и ученые со всей страны. Каждый найдет себе занятие по душе.

В кристально чистой воде Плещеева озера обитает 16 видов рыб: лещ, окунь, налим, щука, пресноводная сельдь и другие. Имейте в виду: на большей части водоема ловля платная. Придется купить билет, разрешающий вылов, или оформить путевку заранее.

В окрестностях озера много не только природных, но и культурных достопримечательностей. Чего стоит один Переславль-Залесский с его забавными маленькими музеями: чайника, утюга, радио и даже музей хитрости и смекалки. Если вы отдыхаете с детьми, вам точно сюда.

Кроме того, Плещеево озеро считается колыбелью корабельного флота России – именно здесь зарождалась знаменитая потешная флотилия Петра I. В память о тех событиях открыт один из старейших отечественных музеев – «Ботик Петра I».

Кому подойдет: любителям рыбалки и посиделок у костра, а также тем, кто интересуется историей России

4. Рыбацкая деревня, Рязанская область

Чтобы сделать яркие селфи на фоне полосатого маяка и очаровательных красных домиков в норвежском стиле, совсем необязательно покупать билеты на самолет. Всего три часа на машине от Москвы – и вы словно оказываетесь в скандинавской глубинке.

Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня» – новодел, но внутри вы не почувствуете никакой бутафории. Прогуляться по территории в поисках красивого кадра можно бесплатно, а вот подъем на маяк уже платный. Кстати, рязанский маяк считается копией знаменитого маяка Линдеснес, расположенного на одноименном мысе в самой южной точке континентальной Норвегии. Приезжайте и сравните сами.

Кому подойдет: любителям красивых фото и суровой северной романтики

5. Завидово, Тверская область

Завидово по праву считается одним из красивейших мест России. Захватывающие виды на Волгу привлекают сюда художников и кинематографистов. Здесь снимали эпизод сериала «Тайны дворцовых переворотов» и сцену известного советского детектива «И снова Анискин».

Тем, кто любит культпросвет, обязательно стоит посетить храмовый комплекс, мемориал погибшим в боях за Завидово и памятник легендарной «Катюше». Путешественникам с детьми рекомендуем прогуляться по «Муравьиной тропе». Блуждая между гигантских муравейников, можно узнать много нового о жизни трудолюбивых насекомых. В качестве бонуса – необычайно свежий лесной воздух и живописная природа.

Завидово всегда разное. У одних это место ассоциируется с респектабельными гостиничными корпусами, где отдыхают любители яхтинга, серфинга, гольфа и тенниса. Для других это родина рок-фестиваля «Нашествие» с палаточными лагерями и духом свободы. Каким Завидово запомните вы, зависит только от вас.

Кому подойдет: любителям семейного отдыха с детьми и тем, кто интересуется природой

Хорошего вам отдыха!