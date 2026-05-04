8,2 с до 100 км/ч, клиренс 202 мм, скромный расход — интересный кроссовер!

Названы премущества кроссовера Dongfeng Mage — одного из самых быстрых в классе

С кроссовером Dongfeng Mage (Мэйдж) мы уже знакомы, поэтому я сразу занялся замерами разгонной динамики. И был приятно удивлен: при активном старте с педалью в пол вместо паузы, которой страдают многие кроссоверы, получаешь моментальное и напористое ускорение. Замеренный мною разгон до сотни за 8,5 с – один из лучших в этом сегменте!

Dongfeng Mage

Как едет

Mage легче, чем родственный по платформе Dongfeng Huge, у него ниже центр тяжести и укороченная на 50 мм база: в S‑образных поворотах Mage ведет себя азартнее, охотнее ввинчивается внутрь под сброс газа. Не спорткар – но есть настроение! И крены кузова заметно меньше. А руль – с более явным «нулем» и богаче на обратную связь. Активным водителям такой характер наверняка понравится.

Выглядит Mage задиристо, в расчете на молодежь: квартет выхлопных патрубков, двухсоставной спойлер, выкидные дверные ручки.

Что внутри

Приятный дизайн, достойная отделка, обилие мест для мелочевки: под консолью предусмотрены глубокая ниша + отдельная полка с беспроводной зарядкой (50 Вт)для телефона.

Салон подкупает сиденьями с подушками нормальной длины, а не укороченными, как это часто бывает. Всю площадь консоли занимает тачскрин – физических кнопок нет. Селектор робота – небольшой, размером с ластик, но удобный.

Во втором ряду места для коленей чуть меньше, чем в кроссовере Huge, но о тесноте говорить не приходится. Геометрия посадки правильная – бедра в воздухе не висят. Есть два зарядных разъема (включая Type-C), откидной подлокотник, а крючки для одежды тут не только на стойках, но и на потолке.

Сзади – три подголовника, это стандарт. Порадовали спинки, складывающиеся ­вровень с полом багажника.

Для российского рынка модель прошла адаптацию и получила функцию удаленного запуска двигателя с ключа, а также обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, передних сидений и руля по всей зоне хвата.

Выводы

Dongfeng Mage не поражает размерами салона или мягкостью подвески, но радует управляемостью и дина­микой.

Если вам важна не только практичность, но и удовольствие от вождения, – интересный вариант!

Экстерьер выглядит бодро - в том числе и сзади. Электропривод пятой двери входит в базовое оснащение.

Разгонная динамика и скромный расход Нет версии с полным приводом

Dongfeng Mage

Разгон 0–100 км/ч, с 8,2

Макс. скорость, км/ч 190

Длина / ширина / высота / база, мм 4650 / 1905 / 1630 / 2775

Дорожный просвет, мм 202

Объем багажника, л 637*–1683

Снаряженная / полная масса, кг 1480 / 1875

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин

Трансмиссия передний привод, Р7

Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

Средний расход топлива, л/100 км 7,2

* До потолка.





