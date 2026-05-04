Названа справедливая цена для иномарки старше 20 лет

«Дром»: адекватная цена для 25-летней иномарки составляет 200 тыс. рублей

Автомобилисты в России определились с ценой на машину возрастом четверть века. Исследование, проведённое порталом «Дром», показало любопытные цифры.

Почти треть респондентов (29%) сошлись во мнении: нормальная стоимость старенькой иномарки – примерно 200 тысяч рублей. Чуть меньше, 27% опрошенных, заявили, что готовы отдать за такое авто 300 тысяч. Интересно, что 22% участников не стали бы платить больше 100 тысяч рублей. И лишь по 11% голосов набрали варианты «до 50 тысяч рублей» и «ровно полмиллиона».

Впрочем, всё упирается в конкретную модель и начинку. Как подчеркнули участники опроса, разница между Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом моторе и дизельным Mitsubishi в кузове седан может быть колоссальной. Всего в мартовском анкетировании поучаствовало свыше 13 тысяч человек.