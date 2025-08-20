Схожие по технике, разные по имиджу — китайцы привезли в РФ две новинки

«За рулем» рассказал о сходстве и различиях кроссоверов Mage и Huge от Dongfeng

В российской линейке марки Dongfeng до начала лета было шесть моделей. Вроде бы немало, но на улицах их днем с огнем не сыскать. Видимо, поэтому китайцы представили сразу два кроссовера: Mage и Huge.

Huge в переводе с английского «огромный». Имя лукавит: при длине 4720 мм и базе 2825 мм это типичный среднеразмерный кроссовер. Mage чуть компактнее – 4650 и 2775 мм соответственно.

Первый по дизайну более спокойный, семейный. Второй – молодежный стиляга. В оформлении его передней части явно видны мотивы Peugeot.

Что объяснимо: с французским автогигантом у концерна Dongfeng давнее совместное предприятие.

Mage легко спутать с Peugeot. В палитре есть синий и зеленый цвета. Паспортный клиренс – 202 мм. Если отбросить двухэтажную переднюю оптику, облик кроссовера Dongfeng Huge вполне традиционный.

От французов и платформа. Архитектура CMP концерна Stellantis в китайском варианте называется DSMA. Только модели Huge досталась ее более современная версия.

По основным параметрам машины идентичны: McPherson спереди, многорычажка сзади, полного привода нет.

Силовая установка тоже одна на двоих. Турбо-«четверка» 1.5 форсирована до 197 л. с. – очень прилично для ее объема. К ней прилагается 7‑ступенчатый робот со сцеплениями в масляной ванне.

Эргономика Mage – типичная для современного «китайца». Руль в обеих машинах регулируется по вылету и углу наклона.

На всех сиденьях подголовники интегрированные. При складывании спинки заднего дивана это ограничивает диапазон перемещения передних кресел. Джойстик коробки передач микроскопический, но удобный.

Боковины багажника отделаны легко царапающимся пластиком. Шторки нет. Силовой агрегат обоих кроссоверов одинаков. Но при разнице в массе почему-то заявлены одинаковая максималка и динамика.

Как едут?

Huge на 128 кг тяжелее собрата, однако китайцы без зазрения совести декларируют одинаковую максималку и разгон до сотни. Проехать на машинах удалось самую малость – выводы о ездовых способностях оставим до полноценного теста.

Отмечу лишь, что Huge тяжелее идет на разгон, Mage заметно веселее. Подвеска обеих машин не любит крупные неровности. Они их проезжают громко и с дрожью по кузову. А вот шумоизоляция достойная.

Интерьер Huge – тоже классический. Для удобства пассажира Huge – оттоманка.

Huge заметно просторнее, хотя и в Mage не чувствуешь тесноты. Средний пассажир не лишний, но втроем по ширине становится тесновато. Необычно скомпонована центральная консоль – в три яруса.

Характеристики у парочки типовые: таких «китайцев» у нас пруд пруди.

Цены и комплектации

Базовый Dongfeng Mage стоит 2,85 млн рублей. У него есть, среди прочего, вертикальный «планшет» на 13,2 дюйма, панорамная крыша, электропривод пятой двери, обогрев руля, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Но при этом простой кондиционер и всего четыре подушки безопасности.

Старшая комплектация за 2,95 млн богаче на десяток систем активной безопасности, включая адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, беспроводную зарядку, климат-контроль, шторки безопасности и обогрев лобового стекла. Более чем щедрый набор за доплату в 100 тысяч.

Тот же расклад с Huge: 2,99 или 3,14 млн. За разницу в 150 тысяч покупателю перепадет тот же десяток ассистентов водителя, климат-контроль и оттоманка на пассажирском сиденье. У модели Huge шторки безопасности стоят уже в «базе», зато электропривода двери багажника нет, придется доплатить. Обогрева лобового стекла нет в принципе.

Но самое парадоксальное в другом. Оба кроссовера лишены омывателя заднего стекла: дворник обречен тереть посуху.

Dongfeng Mage. Цена в России от 2 850 000 ₽ Dongfeng Huge. Цена в России от 2 990 000 ₽

По нынешним ценам – не слишком дорого Странное оснащение

DONGFENG MAGE HUGE Длина / ширина / высота / база 4650 / 1905 / 1630 / 2775 мм 4720 / 1910 / 1702 / 2825 мм Объем багажника 637–1683 л 770–2160 л Снаряженная масса 1480 кг 1608 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5500 об/мин; 305 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с Максимальная скорость 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 51 л АИ‑92…95 / 52 л Расход топлива в смешанном цикле 7,2 л / 100 км 7,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7