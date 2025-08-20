Схожие по технике, разные по имиджу — китайцы привезли в РФ две новинки
В российской линейке марки Dongfeng до начала лета было шесть моделей. Вроде бы немало, но на улицах их днем с огнем не сыскать. Видимо, поэтому китайцы представили сразу два кроссовера: Mage и Huge.
Huge в переводе с английского «огромный». Имя лукавит: при длине 4720 мм и базе 2825 мм это типичный среднеразмерный кроссовер. Mage чуть компактнее – 4650 и 2775 мм соответственно.
Первый по дизайну более спокойный, семейный. Второй – молодежный стиляга. В оформлении его передней части явно видны мотивы Peugeot.
Что объяснимо: с французским автогигантом у концерна Dongfeng давнее совместное предприятие.
От французов и платформа. Архитектура CMP концерна Stellantis в китайском варианте называется DSMA. Только модели Huge досталась ее более современная версия.
По основным параметрам машины идентичны: McPherson спереди, многорычажка сзади, полного привода нет.
Силовая установка тоже одна на двоих. Турбо-«четверка» 1.5 форсирована до 197 л. с. – очень прилично для ее объема. К ней прилагается 7‑ступенчатый робот со сцеплениями в масляной ванне.
Как едут?
Huge на 128 кг тяжелее собрата, однако китайцы без зазрения совести декларируют одинаковую максималку и разгон до сотни. Проехать на машинах удалось самую малость – выводы о ездовых способностях оставим до полноценного теста.
Отмечу лишь, что Huge тяжелее идет на разгон, Mage заметно веселее. Подвеска обеих машин не любит крупные неровности. Они их проезжают громко и с дрожью по кузову. А вот шумоизоляция достойная.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
|
Еще одна госпошлина станет дороже...
|
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход
Характеристики у парочки типовые: таких «китайцев» у нас пруд пруди.
Цены и комплектации
Базовый Dongfeng Mage стоит 2,85 млн рублей. У него есть, среди прочего, вертикальный «планшет» на 13,2 дюйма, панорамная крыша, электропривод пятой двери, обогрев руля, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Но при этом простой кондиционер и всего четыре подушки безопасности.
Старшая комплектация за 2,95 млн богаче на десяток систем активной безопасности, включая адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, беспроводную зарядку, климат-контроль, шторки безопасности и обогрев лобового стекла. Более чем щедрый набор за доплату в 100 тысяч.
Тот же расклад с Huge: 2,99 или 3,14 млн. За разницу в 150 тысяч покупателю перепадет тот же десяток ассистентов водителя, климат-контроль и оттоманка на пассажирском сиденье. У модели Huge шторки безопасности стоят уже в «базе», зато электропривода двери багажника нет, придется доплатить. Обогрева лобового стекла нет в принципе.
Но самое парадоксальное в другом. Оба кроссовера лишены омывателя заднего стекла: дворник обречен тереть посуху.
|
DONGFENG
|
MAGE
|
HUGE
|
Длина / ширина / высота / база
|
4650 / 1905 / 1630 / 2775 мм
|
4720 / 1910 / 1702 / 2825 мм
|
Объем багажника
|
637–1683 л
|
770–2160 л
|
Снаряженная масса
|
1480 кг
|
1608 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³; 145 кВт / 197 л. с. при 5500 об/мин; 305 Н·м при 2000–4000 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ‑92…95 / 51 л
|
АИ‑92…95 / 52 л
|
Расход топлива в смешанном цикле
|
7,2 л / 100 км
|
7,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте