В РФ начались продажи нового 197-сильного семейного кроссовера с большой скидкой

На рынок РФ вышел новый кроссовер Dongfeng Huge по цене от ₽2,75 млн

В России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge. Кроссовер имеет длину 4720 мм и колесную базу 2825 мм, а его дорожный просвет составляет 210 мм.

Объем багажника равен 770 л. Модель предложена с турбомотором объемом 1,5 литра, который развивает мощность 197 л.с., а также с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Кроссовер оборудован подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также системой дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Dongfeng Huge

С учетом скидки в 240 тыс. рублей, стоимость автомобиля начинается от 2,75 млн рублей.

Источник: Dongfeng