В РФ начались продажи нового 197-сильного семейного кроссовера с большой скидкой
В России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge. Кроссовер имеет длину 4720 мм и колесную базу 2825 мм, а его дорожный просвет составляет 210 мм.
Объем багажника равен 770 л. Модель предложена с турбомотором объемом 1,5 литра, который развивает мощность 197 л.с., а также с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
Кроссовер оборудован подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также системой дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.
С учетом скидки в 240 тыс. рублей, стоимость автомобиля начинается от 2,75 млн рублей.
Источник: Dongfeng