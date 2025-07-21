Недорогой кроссовер с «зимним пакетом», антикором и русификацией теперь в РФ

В России стартуют продажи кроссовера Dongfeng Mage по цене от 2,55 млн рублей

Dongfeng объявила о начале продаж своего кроссовера Mage в России.

Этот автомобиль относится к классу городских кроссоверов и имеет размеры 4650 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1630 мм в высоту, с колесной базой 2775 мм и дорожным просветом в 202 мм.

Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Следует отметить, что привод у автомобиля только передний, а полноприводные версии не планируются.

Dongfeng Mage

Стоимость кроссовера Mage в комплектации Emotion составляет 2 850 000 рублей, в варианте Progressive — 2 950 000 рублей. Однако на старте продаж действуют более выгодные цены: 2 550 000 и 2 700 000 рублей соответственно.

Интерьер Dongfeng Mage

Все версии кроссовера подготовлены для российских условий эксплуатации: они оборудованы системой обогрева, дистанционным запуском двигателя и русифицированной медиасистемой, кузовные элементы прошли антикоррозийную обработку.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Dongfeng