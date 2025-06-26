Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?

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Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного Dongfeng AX7

Китайские кроссоверы все еще вызывают опаску – а что с ними будет через несколько лет эксплуатации?

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Меж тем, тренду уже несколько лет, и по отдельным моделям нам известно достаточно подробностей. Хотя и далеко не все.

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследует как раз такие машины – пусть и сравнительно новые на нашем рынке, но уже дающие надежду на то, что это настоящие автомобили, а не рассыпающиеся за несколько лет поделки.

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Одна из таких моделей – Dongfeng AX7. Эти переднеприводные кроссоверы китайской сборки продавались у нас в 2017-2019 годах. Длина кузова – 4690 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 565 литров. То есть по размерам это скорее среднеразмерный кросс, причем с очень просторным салоном. А цены – как на компактные кроссоверы: 1,2-1,8 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Еще важнее, что DFM AX7 не такой уж и китайский. Конструкция шасси заимствована у Honda CR-V. Под капотом установлен мотор Peugeot EW10A 2.0 (140 л.с.). Есть жалобы на высокий расход масла, но почему-то по отдельным моторам. И все они плохо переносят некачественное топливо. Более серьезных недугов нет, а ресурс превышает 300 тысяч км. Сочетается с французской же механической 5-ступенчатой коробкой или гидроавтоматом АТ6 (он же Aisin TF-70SC). Ни к тому, ни к другому нареканий нет, правда, машины с МКП в России – большая редкость.

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Основной недостаток AX7 – эксплуатационные особенности практически не изучены. Разрозненные отзывы владельцев не дают о них внятного представления. Можно утверждать лишь, что после шести лет коррозия проявляется, в основном, со стороны днища. Сборка добротная, материалы салона – не очень. Оснащение можно назвать богатым только в топовых комплектациях.

Другие небезнадежные варианты китайских кроссоверов за 1,5 млн рублей – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
26.06.2025 
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Отзывы о DongFeng AX 7 (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
DongFeng AX 7  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красивый внутри и снаружи, вместительный, эргономика на высоте, нет запаха в новой машине. Надёжный двигатель и коробка.
Недостатки:
Моно-привод, нет дизельного двигателя, цена задрана, нет регулировок заднего дивана, нет шумки.
Комментарий:
Ощущения скорее положительные. Если бы цена ещё была тысяч на 200-300 пониже.
+2