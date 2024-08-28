#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ГД напомнили о законе, вводящем новые штрафы для водителей
28 августа
В ГД напомнили о законе, вводящем новые штрафы для водителей
Депутат Федяев предупредил о новых штрафах для...
Яндекс рассказал, в какое время выгоднее вызывать такси 1 и 2 сентября
28 августа
Яндекс рассказал, в какое время выгоднее вызывать такси 1 и 2 сентября
Яндекс Go опубликовал шпаргалку, которая...
Модернизированный ЗИС‑101А отличала, в частности, решетка радиатора.
28 августа
Очень дорогой советский автомобиль — он так и не стал главной машиной СССР
«За рулем» вспоминает интересные факты...

В Белоруссии начнут продажи нового кроссовера, он будет и в России (возможно)

Dongfeng сообщил о предстоящем запуске кроссовера Mage в Белоруссии

В официальном телеграм-канале белорусского представительства Dongfeng сообщили о предстоящем запуске кроссовера нового поколения Mage. Пока точная дата выхода модели не уточнена. Представители китайского бренда в России отметили, что рассматривается вариант поставок новинки и в нашу страну.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Dongfeng Mage

«До официальной премьеры в Беларуси кроссовера нового поколения Dongfeng MAGE осталось совсем немного», - пишут в ТГ-канале Dongfeng Belarus.

Dongfeng Mage
Dongfeng Mage

В Китае модель называется Dongfeng Aeolus Mage. Габариты кроссовера: 4650х1905х1630 мм и колесная база 2775 мм. Для сравнения, у одноклассника Hyundai Tucson они составляют: 4630x1865x1665 мм, колесная база – 2755 мм.

Стало известно, какую новинку покажет BYD на автосалоне в Чэнду

У переднеприводного Mage современный дизайн интерьера и экстерьера.

В Китае Dongfeng Mage предлагают с турбированным двигателем объемом 1.5 литра мощностью 204 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

Dongfeng Mage
Dongfeng Mage

Осенью 2023 года, когда компания анонсировала восемь новинок для нашего рынка, эта модель упоминалась в списке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
28.08.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0