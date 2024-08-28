В Белоруссии начнут продажи нового кроссовера, он будет и в России (возможно)
В официальном телеграм-канале белорусского представительства Dongfeng сообщили о предстоящем запуске кроссовера нового поколения Mage. Пока точная дата выхода модели не уточнена. Представители китайского бренда в России отметили, что рассматривается вариант поставок новинки и в нашу страну.
«До официальной премьеры в Беларуси кроссовера нового поколения Dongfeng MAGE осталось совсем немного», - пишут в ТГ-канале Dongfeng Belarus.
В Китае модель называется Dongfeng Aeolus Mage. Габариты кроссовера: 4650х1905х1630 мм и колесная база 2775 мм. Для сравнения, у одноклассника Hyundai Tucson они составляют: 4630x1865x1665 мм, колесная база – 2755 мм.
У переднеприводного Mage современный дизайн интерьера и экстерьера.
В Китае Dongfeng Mage предлагают с турбированным двигателем объемом 1.5 литра мощностью 204 л.с. и 7-ступенчатым роботом.
Осенью 2023 года, когда компания анонсировала восемь новинок для нашего рынка, эта модель упоминалась в списке.
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: auto.ru