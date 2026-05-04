Эти семейные кроссоверы белорусской сборки неожиданно подешевели: называем цены

VGV уменьшил цены на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus в России на 1-13 тыс. рублей

VGV переписал ценники на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, собранные в Белоруссии. Почти все версии обеих моделей стали доступнее – исключение составили лишь базовые исполнения. Правда, для U75 Плюс больше не действует «весенняя скидка».

Если говорить о VGV U70 Pro, то снижение затронуло все модификации, кроме стартовой «Комфорт» с механической коробкой на шесть ступеней. Варианты с автоматом потеряли в цене от 2 до 13 тысяч рублей.

У всех версий U70 Pro под капотом стоит один и тот же мотор: 1,5-литровая турбочетверка на 143 лошадиные силы. В начальной комплектации «Комфорт» она дружит с механикой, а в подешевевших – с классическим шестидиапазонным автоматом. Привод, кстати, только передний.

Вот как теперь выглядит прайс для модели:

«Комфорт» (7 мест) – 2 399 900 руб. (без изменений).

«Стиль» (5 мест) – 2 579 900 руб. (минус 13 000 руб.).

«Стиль» (7 мест) – 2 639 900 руб. (минус 4 000 руб.).

«Ультра» (7 мест) – 2 794 900 руб. (минус 2 000 руб.).

Приятный бонус: для этого кроссовера «весенняя скидка» всё ещё в силе. Она составляет 100 тысяч рублей и распространяется на все комплектации, которые дороже базовой.

Не менее интересная ситуация и с VGV U75 Plus, вторым семейным кроссовером бренда. Его главное отличие от U70 Pro – более дерзкий и современный экстерьер. Здесь цены тоже пошли вниз, но на скромные суммы: семиместные версии «Ультра» и «Премиум» потеряли 1 и 3 тысячи рублей соответственно. Подробности по ценам:

«Ультра» (5 мест) – 2 999 900 руб. (без изменений).

«Ультра» (7 мест) – 3 049 900 руб. (минус 1 000 руб.).

«Премиум» (7 мест) – 3 199 900 руб. (минус 3 000 руб.).

Под капотом U75 Plus – 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий 199 сил. Работает он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод – снова только передний.

Вот только есть нюанс: одновременно с падением цен из прайс-листа U75 Plus исчезла «весенняя скидка» на те же 100 тысяч рублей. В актуальном документе в строке с этой скидкой для модификаций дороже базовой стоит прочерк. Так что, по сути, эти версии стали чуть менее доступными, чем могли бы быть со скидкой.