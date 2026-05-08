В Россию вернулся надежный недорогой кроссовер Kia с ценой ниже 2 млн рублей

Кроссоверы Kia Seltos китайской сборки ввозят в РФ с ценами от 1,63 млн рублей

Компактный кроссовер Kia Seltos, в свое время способный составить конкуренцию множеству моделей, снова появился на российском рынке – теперь его везут напрямую из Китая. По сравнению с версией, которую раньше собирали в Калининграде, новинка длиннее на 15 мм. Цены стартуют от 1 630 000 рублей на крупнейших классифайдах.

Kia Seltos

При этом конкуренты выглядят заметно дороже. Например, ребрендированный Chery Tiggo 4 под маркой Tenet в «прошлогодних» комплектациях стоит от 2 089 000 рублей. Совсем свежий Jaecoo J6 обойдется минимум в 2 290 000 рублей, а за Belgee X50+, который только появился в продаже, дилеры просят от 2 319 990 рублей.

На площадках уже выставлены несколько сотен таких машин. Во Владивостоке за 1 630 000 рублей предлагают машину с двухцветным кузовом, двухцветными литыми дисками, салоном из эко-кожи и мульти-рулем с кожаной обшивкой. В оснащение входят цифровая приборка и мультимедиа с двумя экранами по 10,25 дюйма, панорамная крыша с люком, климат- и круиз-контроль – в общем, внушительный набор.

В других регионах цены уже выше. В Новосибирске и Красноярске заказ обойдется от 1 750 000 рублей. В Самаре – минимум 1 910 000, в Калининграде – 1 920 000, а в Москве и Санкт-Петербурге попросят уже около 1 970 000 рублей. Жителям Уфы, Ижевска, Казани и Перми придется раскошелиться на 2 000 000 рублей.

Интерьер Kia Seltos

Помимо поставок под заказ, есть и варианты из наличия. К примеру, в Перми такой кроссовер продают за 1 987 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 2 040 000 рублей. Зато у крупных московских дилеров, которые закладывают в цену свою маржу и коммерческий утильсбор, «китайский» Seltos стоит уже от 2 900 000 рублей.

Все Kia Seltos из Китая – исключительно переднеприводные, тогда как калининградская версия могла быть и полноприводной. Под капотом в основном стоит 1,5-литровый атмосферный мотор на 115 л. с. – он хорошо знаком по Creta и Elantra и успел зарекомендовать себя как надежный. В паре с ним трудится вариатор.

Реже встречаются модификации помощнее: 1,4-литровый турбомотор T-GDI, выдающий 140 л. с., в связке с семиступенчатым роботом. Такие варианты под заказ стоят уже от 2 200 000 рублей на классифайдах.