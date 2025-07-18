Как не опозориться на платной дороге

Эксперт Колодочкин объяснил, в чем опасность езды по платным дорогам М-11 и М-12

Всего лет 40 назад, вся страна верила, что с приходом платных услуг все улучшится. Кооперативные кафе, коммерческая медицина, платное обучение, парковки за деньги – список длинный. Что действительно стало лучше, каждый решает для себя сам. А мы поговорим о платных дорогах. И, в первую очередь, о некоторых сложностях и особенностях, связанных с перемещением по этим трассам.

Скоростные лимиты платных дорог

Не секрет, что некоторые водители ездят по той же М-11 «Нева» со скоростью 200 км/ч.

Пока за превышение скорости здесь не наказывают – только возле Санкт-Петербурга.

Официальные разрешенные максимальные скорости на платных дорогах – от 110 до 130 км/ч. Но надо понимать, что проектная «максималка» для трассы М-11 составляет всего 150 км/ч – это ее технический предел. Все, что выше – уже лотерея, игра на выживание. Тут уже речь не о штрафах, а о жизни.

На трассе М-12 «Восток» максимально разрешенная скорость составляет 110 км/ч, а ее проектный максимум, по имеющейся информации – 120 км/ч. Кстати, местами здесь появляются знаки «90», причем, обоснованные: дорога кое-где сужается и виляет.

Кроме того, на этих трассах постоянно ведутся те или иные ремонтные работы – с ограждениями, сужениями и так далее. Водители должны помнить об этом.

Заправка и запас хода автомобиля

Платные магистрали, те же М-11 и М-12, сегодня уступают бесплатным по количеству АЗС. Расстояние между соседними заправками составляет более сотни километров., а в выходные дни здесь образуются большие очереди.

Большинство автомобилей, при скоростях около 90 км/ч при желании могли бы доезжать от Москвы до Санкт-Петербурга без дозаправок, но… Выясняется, что прожорливость двигателя машины возрастает вдвое (а то и в три раза) при скоростях 150-200 км/ч. Вместе с этим появляется реальная опасность с позором встать посреди трассы с пустым баком.

Кстати, остановки на платных трассах запрещены, а съехать на обочину нельзя по причине ее отсутствия. Свернуть на бесплатную дорогу проблематично: до ближайшего съезда, как правило, очень далеко.

Что делать? Если есть шанс дотянуть до АЗС, необходимо снизить скорость и терпеливо катиться в правом ряду: экономичность улучшится. Но если автомобиль уже израсходовал все топливо в баке, следует звонить аварийному комиссару по номеру *2323: телефон этот указывается на информационных щитах. Спасение прибудет в виде 5-литровой канистры с топливом.

Отправляться в путь по платной трассе нужно с полным баком. Кстати, рекомендую при поездке из Москвы в Санкт-Петербург игнорировать недавно открытый северный обход Твери. На бесплатной М-10 можно гарантированно и без очередей пополнить запас топлива, а заодно размять ноги и купить что-нибудь в магазинчике при АЗС.

Туалеты на платных трассах

Туалеты на немногочисленных АЗС на платных трассах есть, их подобие имеется и на площадках для отдыха. Однако в целом их очень мало, а потому возможны проблемы. Очередь в WC может выходить далеко в торговый зал. Речь, как понимаете, о женских туалетах – с мужскими ситуация попроще.

Историческая зарисовка из жизни иностранных автопутешественников. В туалеты АЗС на платных дорогах очереди сегодня такие же.

Выхода нет. На бесплатных трассах решение известно: здесь и заправок с туалетами достаточно, и свернуть в лесок никто и ничто не мешает. А на платных дорогах хоть памперсы применяйте или пейте меньше.

Все проблемы обостряются в праздники. Помните об этом, планируя свои поездки. Например, на М-12 в выходные в честь Дня России на всех АЗС (в сторону Казани в начале выходных и в сторону Москвы в последний выходной день) стояли очереди из полусотни машин. При этом в обратном направлении на АЗС очередей не было. Но как туда заехать? Невольно появились мысли о давно забытых канистрах с топливом, которые водители-путешественники обязательно возили с собой в багажнике.

Один только вид очереди на АЗС приводит в уныние. Но свернуть некуда.

Оплата проезда по дорогам

Если у вас нет транспондера, то при оплате на трассах типа М-11 или М-4 вам придется иметь дело с кассиром или с автоматом, а также отстоять очередь на оплату. Хотя ничто не мешает ввести более удобную оплату, как на М-12 – через сайт или приложение.

Постарайтесь не ошибиться с нужным вам рядом. То и дело приходится наблюдать, как заехавшие «не туда» автомобили сдают назад, распугивая остальных водителей.

Вместо итога

Платные дороги экономят время в пути – это очевидно. Однако при этом путешествие на автомобиле превращается в нудную поездку с монотонным пейзажем по обе стороны дороги.

Поэтому нередко водители чередуют езду по платным участкам с проездами по бесплатным дорогам, что говорит о недостаточном удобстве платных трасс. Во всяком случае, на данном этапе их развития.

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