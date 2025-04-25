Боксы и палатки на крышу – помогут в путешествии или сломают машину

Эксперт Ревин рассказал, что безопасно перевозить на крыше автомобиля

Наступает сезон автопутешествий – многие начинают думать, как увеличить грузовместимость своего автомобиля. Производители аксессуаров для автомобилей предлагают установить на крышу бокс и в нем перевозить часть вещей. При этом место в автомобиле освобождается, что позволяет ночевать в салоне.

Другим вариантом, также предлагаемым любителям путешествий, является палатка на крышу автомобиля. Тогда там могут ночевать два человека, оставив вещи в багажнике. Но все ли так хорошо?

Палатка на крышу

Это двухместное сооружение с размерами около 1900×1300 мм и высотой в разложенном состоянии больше метра. Обычно снабжено лесенкой и матрасом. Некоторые конструкции допускают нагрузку до 400 кг, а их собственный вес превышает 50 кг. Крепится палатка к поперечинам, расположенным между рейлингами автомобиля.

Сооружение солидное, в том числе и по массе. Но для людей грузоподъемности крыши автомобиля уже не хватит!

Вроде бы удобная вещь, но главный недостаток определяется конструкцией современных автомобилей, о которой расскажем немного ниже.

Пластиковый бокс

Бокс для багажа крепится к двум поперечинам на крыше автомобиля. Он представляет собой две пластиковые «скорлупы», причем кромки верхней надежно уплотняют соединение, накрывая нижнюю. Бокс пригоден для размещения, в основном, мягких вещей, хотя, если надежно закрепить ремнями, то можно перевозить и иной груз.

Современный бокс на крыше – гораздо более удобный способ перевозить вещи, чем открытый багажник-корзина.

Сколько поднимет автомобиль

Информацию по тому, какую максимальную массу закрепленного на крыше багажника выдерживает тот или иной автомобиль, можно найти в инструкции по эксплуатации. У кроссоверов и универсалов – в подразделе о рейлингах на крыше, а у седанов – в разделе о размещении груза.

Теперь приведем цифры из инструкций для некоторых автомобилей:

Mercedes-Benz C-класса (W204) – 100 кг;

Kia Sorento – 100 кг;

Hyundai Creta – 100 кг;

SsangYong Rexton и Kyron – 45 кг;

Лада Гранта – 50 кг;

Chevrolet Niva – 75 кг;

Лада Веста – 70 кг;

УАЗ Патриот – 50 кг;

Haval F7 при скорости до 70 км/ч — 50 кг, а при скорости свыше 70 км/ч — 35 кг;

Geely Atlas – 75 кг.

Итак, больше 100 кг не может выдержать ни одна крыша. И это сразу ставит крест на всех палатках. При собственной массе палатки более 50 кг в нее можно поселить лишь ребенка или хрупкую девушку, которых вы вряд ли согласитесь оставить практически на улице.

Если превысить грузоподъемность, то автомобиль может быть поврежден. Будут плохо закрываться двери, могут возникнуть трещины как краски, так и силовых элементов. Соблюдать инструкцию к машине надо обязательно! Так же, как выполнять требование по замене моторного масла.

Помните, что автомобили сегодня дороги, а потому их надо беречь.

Лестница, опирающаяся о землю, ситуацию с перегрузкой крыши не улучшает. Не забывайте, что автомобиль может колебаться на подвесках, а лестница жестко уперта в землю. На рейлинги будет приходится знакопеременная нагрузка.

Как возрастет расход топлива

Разместив на крыше бокс, мы значительно ухудшим аэродинамику автомобиля. Причем без соответствующих испытаний непонятно, как смещение даже одного и того же бокса в продольном направлении по длине крыши изменит сопротивление. А потому все выкладки имеют очень приблизительный характер.

Расход топлива ориентировочно вырастет на 1-2л на 100 км. Прирост зависит, прежде всего, от скорости. Поэтому, если ваш путь лежит по автомагистралям, то расход топлива заметно возрастет.

Как влияет на безопасность

При езде с боксом на крыше нужно понимать, что на автомобиль теперь гораздо сильнее действует ветер. Это может вызывать не только посторонние звуки, но и сильные боковые крены при резких порывах ветра.

Но одно дело – аэродинамика, и другое – более высокий центр тяжести. Поэтому в бокс на крыше следует укладывать легкие, но объемные вещи наподобие спальных мешков, палаток, надувных матрасов, удочек и спиннингов.

При полной загрузке автомобиля имеет смысл немного, на 0,2 бара, увеличить давление в шинах. Это снизит их нагрев, уменьшит износ и сэкономит немного топлива.

Бокс на крыше может помочь и пре перевозке дачного скарба.

Советы путешествующим

При поездке из центральных областей России на юг достаточно одной промежуточной ночевки, которую стоит провести в кемпинге или придорожной гостинице ради безопасности и качественного отдыха в современных условиях.

На юге тоже можно жить в цивилизованной гостинице, а если любите отдых «дикарем», то надо брать большую палатку, устанавливаемую на земле. А то и две. При этом в машине могут ехать до четырех-пяти человек. Если вещи не умещаются в багажнике, то есть смысл использовать бокс на крышу. Хотя два человека вместе с вещами вполне помещаются в машине без элементов «на внешней подвеске».

Из личного опыта. Лет двадцать назад неоднократно ездил в отпуск из Москвы в Адлер на короткой Ниве вдвоем и с небольшой собакой. И нам удавалось разместиться в машине при однократной ночевке в дороге. Секрет был прост – оставить заднее сиденье дома, а затем застелить пространство фанерой. И тогда даже рослый человек может удобно улечься головой к максимально отодвинутому и сложенному переднему сиденью.

Тот случай, когда без верхнего багажника не обойтись.

Вместо заключения – наблюдение

В моем дворе, как, наверное, и в вашем, постоянно паркуется около сотни автомобилей. Среди них только у одной Toyota RAV4 на крыше установлен бокс. Причем всегда. Зимой и летом.

На вопрос «Почему не снимаете?» хозяин ответил, что хранить этот бокс негде, да и живет он на пятом этаже без лифта. Возможно, поэтому боксы не очень популярны.

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