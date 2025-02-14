Едем в столицу Золотого кольца — на выходные в Ярославль

«За рулем» составил маршрут для поездки в самый древний город на Волге

Поездка в Ярославль – отличная идея для выходных или короткого отпуска. Город по праву считается столицей Золотого кольца, достопримечательности здесь на каждом шагу. Храмы XVII века, старинные купеческие особняки, торговые ряды в стиле ампир, памятники и музеи, живописные виды – недаром исторический центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристов в Ярославле любят и стараются удивить даже самых искушенных. Здесь много уютных гостиниц, изысканных ресторанов, экскурсий и развлечений на любой вкус и кошелек.

Как доехать до Ярославля?

От Москвы до Ярославля – 265 километров, доехать можно за 3-4 часа. Самый короткий и удобный маршрут проходит по федеральной трассе М-8 «Холмогоры». По пути многие туристы заезжают в старинные города Переславль-Залесский и Ростов Великий. Там можно сделать красивые фото, перекусить, погулять и к вечеру быть в Ярославле.

С заправками проблем не будет – максимальное расстояние между ними составляет 23 км.

Где остановиться в Ярославле?

Бутик-отель «Иоанн Васильевич»

Ярославль, Революционная улица, 34 (57.622662, 39.891640)

Отель с прекрасным видом на Собор Архангела Михаила находится в самом центре города, до всех достопримечательностей рукой подать. Каждый номер уникален и оформлен в стиле известного фильма: «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Экипаж», «Кин-дза-дза». Завтрак по системе «шведский стол» включен в стоимость. Собственной парковки нет, но рядом расположена бесплатная муниципальная.

Цена за ночь: от 5500 рублей.

Бутик-отель «Иоанн Васильевич».

Туристический комплекс «Алеша Попович двор»

Ярославль, Революционный проезд, 14 (57.622897, 39.890313)

Отлично оснащенные номера оформлены в духе русских сказок и былин: можно поселиться в фирменном богатырском сьюте «Алеша Попович» или «Илья Муромец», люксе «Углич» или свадебном люксе «Дядька Черномор».

К услугам гостей банный комплекс с бассейном и криокамерой, три ресторана, музей-театр «Алешино подворье».

Цена за ночь: от 6500 рублей.

Хостел «Тук Тук»

Ярославль, улица Свободы, 29 (57.625204, 39.873184)

Чистый хостел с собственной бесплатной парковкой. Есть оборудованная кухня с посудой, зона отдыха и рабочая зона, бесплатный Wi-Fi.

Цена за ночь: от 500 рублей.

Хостел «Тук Тук».

Где поесть в Ярославле?

«Сказка. Еда и вино»

Ярославль, улица Свободы, 27 (57.625301, 39.874760)

Атмосферный ресторан с панорамными окнами в центре города. Авторские блюда готовят, в основном, из местных продуктов и красиво подают. Сюда идут попробовать борщ с говяжьей грудинкой (по отзывам, самый вкусный в Ярославле), блюда из мяса и птицы, приготовленные на открытом огне, и морковный торт «Сказка».

Средний чек: 1200 рублей.

«Иоанн Васильевич»

Ярославль, Революционная улица, 34 (57.622662, 39.891640)

Известный ярославский ресторан русской кухни «Иоанн Васильевич» воссоздает атмосферу знаменитого фильма Леонида Гайдая. Ресторан похож на музей: гости рассаживаются в «Царском зале», «Трапезном зале», зале «Квартира Шпака» и «зале режиссера Якина». Обязательно попробуйте стерлядь по-ярославски, самолепные пельмени и шашлык. Для поклонников кинофильма в меню знаменитые почки заячьи верченые и котлеты щучьи.

Средний чек: 1000-1700 рублей.

«Мамука»

Ярославль, Первомайский бульвар, 1 (57.630984,39.887062), улица Победы, 41 (57.627262, 39.871463), улица Кирова, 5/23 (57.625865, 39.889537)

Сеть ресторанов грузинской кухни. Славится вкуснейшими хачапури, хинкали и шашлыками. Гости хвалят грузинский домашний суп с курицей, запеченную телятину с шампиньонами (джвари), жареного цыпленка (шкмерули).

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