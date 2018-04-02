Бокс на автомобиле: все, что нужно знать (+ бонус)

Лето, отпуск, путешествие — ехать за тридевять земель хочется с комфортом, а не верхом на чемоданах. Вот здесь-то и начинаешь поглядывать на пустующую крышу...

— Дорогая, ты зачем на бокс записалась?

— Потом поймешь…

Юмор из Всемирной паутины

Новые товары интернет-магазина представляет, как обычно, наш опытный консультант — Сергеич. Сегодня — речь о… боксе! Точнее, об автомобильных боксах.

Зачем нужен автобокс? А вот зачем.

Даже самый вместительный автомобиль можно забить под завязку. А уж если процессом командует жена, то обязательно что-то не влезет — можете проверить. Конечно, в повседневной жизни такое случается далеко не каждый день, но уж если речь заходит о дальнем автопутешествии, то готовым нужно быть ко всему. Багажник и салон уже забиты по уши, а сумки никак не кончаются. А ведь еще нужно прихватить лыжи… Да и ехать за тридевять земель хочется с комфортом, а не верхом на чемоданах. Вот здесь-то и начинаешь поглядывать на пустующую крышу…

Нет, я не про багажник на крыше. Лыжи, конечно же, разместятся там без проблем, но вот сумкам там будет некомфортно. Дождь, снегопад — мало ли… Да и аэродинамика от такой поклажи сразу скиснет. Наконец — увы! — нет никакой гарантии, что на ближайшей остановке одна из сумок просто не исчезнет благодаря несознательным элементам общества.

Вот мы и подобрались к автобоксам. Они красиво смотрятся. Они защищают груз от внешних воздействий — как погодных, так и человеческих. В них можно напихать что угодно. От себя добавлю, что автобокс — это не конкурент автоприцепа, а совершенно иное изделие. Когда мне нужно везти на дачу кирпичи, я цепляю прицеп — нет проблем. А вот в отпуск предпочитаю автобокс. Кстати, его установка не требует, в отличие от прицепа, постановки на учет и наличия навыков вождения (например — движение задним ходом). Да и при хранении автобокс занимает куда меньше места, чем прицеп.

Как выбрать?

Выбрать автобокс просто: приезжайте в наш магазин, и мы подберем то, что нужно. Но предварительно советую все-таки посмотреть вот сюда:

Пока вы изучаете каталог, я подскажу, что основные критерии выбора — довольно простые.

Габариты и объем

Первое, на что обычно обращают внимание покупатели, — это объем автобокса. По сути все верно, но здесь кроется доля лукавства: каждый производитель высчитывает объем… по своей, особой формуле! У совершенно одинаковых по размерам изделий разница в объеме может доходить до 50 литров. Именно поэтому я рекомендую ориентироваться на внешние размеры — длину, ширину и высоту. Так, для автомобилей с кузовами седан рекомендована длина в 160–180 см, на внедорожник смело можно брать кофры от двух метров!

Система открывания

Различают модели, открывающиеся либо с одной стороны, либо с обеих, и, наконец, с задним открыванием! Я рекомендую выбирать такие решения, которые позволяют подобраться к боксу и со стороны водителя, и со стороны пассажира.

Система крепления к поперечинам или багажнику

Вариантов немало. Топовые производители (THULE, INNO, HAPRO и другие) используют клешни, которые облегчают процесс крепления к поперечинам. Производители попроще используют стандартные П-скобы, закручивающиеся барашками внутри бокса.

Система фиксации крышки к днищу

Крепежи и ремешки, фиксирующие крышку бокса к днищу, канули в Лету. Сейчас даже самые бюджетные решения комплектуются двух- или трехточечной системой фиксации, при которой одним поворотом ключа происходит запирание в нескольких местах. Естественно, чем длиннее бокс, тем должно быть больше точек фиксации.

Максимальная нагрузка

Этот параметр определяется толщиной ABS-пластика и наличием ребер жесткости. Бюджетные предложения заявляют нагрузку до 50 кг, производители посерьезнее говорят про 75 кг. Единственный производитель, заявляющий максимальную нагрузку до 90 кг, — итальянский FARAD!

Дизайн, цвет и т.п.

Моду сегодня диктует шведский концерн THULE. Кроме того, большой популярностью пользуются автобоксы INNO из Японии, HAPRO из Голландии. У недорогих производителей (ростовский «Евродеталь») тоже есть на что посмотреть!

Что же касается цвета… Самый универсальный, естественно, черный — он подходит куда угодно. Белый цвет здорово смотрится на автомобилях… правильно, с белым кузовом. Серый годится для автомобилей светлых тонов.

Стоимость, гарантия, производитель

Ценовой диапазон на покупку автобокса — примерно от 9000 до 114 000 рублей. Оптимальный по соотношению цена/качество/функционал бокс обойдется семейному бюджету в сумму от 14 000 до 35 000 рублей.

Понятно, что широкие и короткие автобоксы подойдут для перевозки сумок, запаски (особенно если у вас установлено ГБО и места под колесо просто не осталось), палатки, детской коляски и пр. А вот узкие и длинные автобоксы нужны лыжникам и сноубордистам, а также рыболовам.

Впрочем, настоятельно советую задавать уточняющие вопросы продавцу, который на этих боксах съел не одну собаку. Я, например, сразу подскажу, сколько пар лыж влезет в тот бокс, на который вы укажете пальцем. Есть множество нюансов, которые сразу не приходят в голову. Однажды вовремя отговорил приехавшую на такси супружескую пару от покупки длиннющего автобокса, когда понял, что задняя дверь на их машине открывается вверх… Те задумались, а потом долго благодарили, что не вляпались в глупую ситуацию. От себя добавлю, что нависание автобокса над верхним краем ветрового стекла допустимо.

Удачно подобранный автобокс всегда составляет единое целое с вашей машиной. Тут влияет всё — и габариты, и стиль, и цвет. Самые популярные современные бренды — это, пожалуй, российская «Евродеталь», лидирующая по соотношению цены и качества, а также стильный и надежный голландский HAPRO, ну и, пожалуй, итальянский FARAD, вмещающий до 680 литров груза массой до 90 кг.

Между прочим, существуют специальные сумки для автобоксов — зайдите вот сюда. К примеру, российская сумка ATLANT Magic Bag поможет вам разместить перевозимый инвентарь максимально плотно. Она сшита из водонепроницаемой плотной ткани, снабжена светоотражающими элементами и, конечно же, пригодится не только для дальних поездок, но и в привычных бытовых условиях. Изучайте и выбирайте…

От себя лично могу порекомендовать и другой вариант. Для ценителей качества у нас есть дорожная сумка «За рулем». Само собой, ее смело можно использовать не только как сумку в бокс, но и как обычный дорожный баул!

О чем надо помнить?

Есть ли у автобоксов минусы?

Я считаю, что нет, однако же следует иметь в виду некоторые нюансы их использования.

Большинство производителей автобоксов ограничивают скорость езды — и правильно делают. Потяжелевшая машина со смещенным кверху центром тяжести просто обязана вести себя хуже, чем ее напарница с пустой крышей.

Кроме того, у вас вырастет расход топлива — пусть и не так существенно, как с бесформенным багажником, но все же вырастет. Не стоит удивляться и появлению непривычных аэродинамических шумов, которых не было раньше. Впрочем, при грамотной установке их не должно быть: я помогу вам сделать все как надо.

Ну и, конечно же, не стоит бездумно въезжать в низенькие ворота гаража, паркинга и т.п. Последствия вас огорчат.

Полезные мелочи

Понятно, что для ежедневных поездок автобокс совершенно не нужен. Большую часть времени ему придется проводить где-то в гараже или в подвале. Чтобы он при этом не утратил свой лоск, имеет смысл запрятать его в специальный чехол, который защит его как от царапин, так и от преждевременного выцветания. Если вам нужен такой чехол, зайдите вот сюда. А если габариты ваших подсобных помещений позволяют, то можно воспользоваться специальным подъемным устройством для автобокса: под потолком он точно никому не помешает! Если интересно — вам сюда или сюда.

Впрочем, есть и другой вариант хранения — хулиганский… Тем, у кого нет ни гаража, ни подвала, ни денег на обустройство подобного хозяйства, есть смысл… вообще не покупать автобокс, а просто брать его в аренду! Взял, установил, съездил, отдал обратно — всё! Подробности — вот тут.

От себя добавлю, что мы предлагаем воспользоваться такой услугой не только тем, кто путешествует редко, но и той категории туристов, которые пока что сомневаются в целесообразности приобретения автобокса. Практично ли, удобно ли, нужно ли — пока сам не попробуешь, ясности не будет. А мы предлагаем вам низкие посуточные цены на аренду моделей различных габаритов. Кстати, чем больше срок, тем больше скидка! Например, при сроке проката свыше 40 дней вы сможете сэкономить 55% от первичной стоимости.

Вот теперь, пожалуй, всё. Понадобится автобокс — приезжайте. Подскажем, поможем, поговорим… Кстати, между нами — если вы приедете к нам до конца июня 2019 года, то при покупке автобокса вы обнаружите в нем небольшой подарок — сумку! Она вам точно пригодится.

Искренне Ваш, Сергеич.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители