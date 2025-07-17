Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале

Трассу М-12 «Восток» продлили до Екатеринбурга

Трасса М-12 «Восток» была продлена до Екатеринбурга. Открытие последнего участка Дюртюли – Ачит состоялось по видеосвязи с участием президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля. Этот участок дороги длиной 275 км связывает Москву и Санкт-Петербург с Екатеринбургом.

Новая трасса повысит безопасность дорожного движения, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов и сократит время в пути между крупными региональными центрами.

После завершения работы до Екатеринбурга планируется дальнейшее продление М-12 до Тюмени в 2026 году. Скоростная дорога М-12 «Восток» также является частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

Дорога начинается в Москве от МКАД и проходит через Ногинск, Орехово-Зуево, Владимир, Арзамас, Канаш, завершая путь в селе Шали недалеко от Казани.

Трасса предусмотрена так, чтобы обходить крупные города, такие как Нижний Новгород и Чебоксары, однако обеспечены удобные подъезды к ней.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

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Источник: пресс-служба Кремля