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Эти водители перестанут платить за проезд по платным дорогам

В Госдуме предложили сделать платные дороги бесплатными для многодетных семей

В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным дорогам.

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Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду». Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

Проект предполагает изменения в существующий закон об автомобильных дорогах, согласно которым автомобили, зарегистрированные на многодетных родителей, смогут использовать платные трассы без каких-либо сборов.

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Авторы инициативы уверены, что данная мера значительно снизит финансовое бремя для семей с детьми, особенно во время отпусков и при переездах.

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Они также подчеркивают, что это будет шагом к социальной справедливости и может стать стимулом для увеличения рождаемости третьих и последующих детей. Кроме того, инициатива направлена на улучшение доступности транспортной инфраструктуры и подчеркивает значение многодетных семей в государственной демографической политике.

Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 8
12.07.2025 
Фото:АГН Москва
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