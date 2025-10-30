При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог

На восстановление дорог вокруг трассы М-12 «Восток» понадобится 12,8 млрд рублей

На восстановление поврежденных в ходе строительства трассы М-12 «Восток» 600 км региональных и муниципальных дорог в Нижегородской области не хватает 12,8 млрд рублей. Напомним, М-12 «Восток» – это строящаяся платная трасса с зонами отдыха, оплатой через Яндекс, шумовой разметкой и откатными отбойниками.

Указанные средства отсутствуют в бюджетах разных уровней, говорится в отчете Счетной палаты. Власти должны были запланировать финансирование восстановления дорог, однако с этой задачей справились лишь частично. О повреждениях нижегородских дорог говорили на уровне вице-премьера еще в сентябре 2023-го – тогда отмечалось, что дороги пострадали при доставке материалов для строительства М-12, и нуждаются в ремонте.

Такая формулировка есть и в новом отчете Счетной палаты: «повреждение (разрушение) участков в 2020–2024 годах на маршрутах следования техники для строительства скоростной автомобильной дороги М-12».

Соглашения о ремонте 234,9 км поврежденных дорог были заключены лишь 6 февраля 2025 года, говорится в отчете. Этот километраж – лишь 24,4% от общей протяженности поврежденных дорог. При этом к 31 мая «Автодор» отремонтировал лишь 107,2 км, но Счетная палата путем визуального контроля выявила дефекты и на этих участках.

Сообщается также, что последствия строительства М-12 нивелировали результаты ремонта автодорог в Нижегородской области в 2019-2024 годах, когда было израсходовано 20,2 млрд руб бюджетных средств.