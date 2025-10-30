Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог
30 октября
При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог
На восстановление дорог вокруг трассы М-12...
Дошиповка зимних шин: стоит ли делать ее своими руками?
30 октября
Дошиповка зимних шин: стоит ли делать ее своими руками?
Эксперт Коротков: Не каждая покрышка подходит...
Xcite X-Cross 8
30 октября
«Днем с огнем не найдешь»: продажи кроссоверов российской сборки заканчиваются
Аналитик Целиков: Реализовано уже более 85%...

При строительстве трассы М-12 «Восток» было повреждено 600 км региональных дорог

На восстановление дорог вокруг трассы М-12 «Восток» понадобится 12,8 млрд рублей

На восстановление поврежденных в ходе строительства трассы М-12 «Восток» 600 км региональных и муниципальных дорог в Нижегородской области не хватает 12,8 млрд рублей. Напомним, М-12 «Восток» – это строящаяся платная трасса с зонами отдыха, оплатой через Яндекс, шумовой разметкой и откатными отбойниками.

Рекомендуем
Как инспекторов ГАИ учат разбираться с хамами на дорогах

Указанные средства отсутствуют в бюджетах разных уровней, говорится в отчете Счетной палаты. Власти должны были запланировать финансирование восстановления дорог, однако с этой задачей справились лишь частично. О повреждениях нижегородских дорог говорили на уровне вице-премьера еще в сентябре 2023-го – тогда отмечалось, что дороги пострадали при доставке материалов для строительства М-12, и нуждаются в ремонте.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Такая формулировка есть и в новом отчете Счетной палаты: «повреждение (разрушение) участков в 2020–2024 годах на маршрутах следования техники для строительства скоростной автомобильной дороги М-12».

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Соглашения о ремонте 234,9 км поврежденных дорог были заключены лишь 6 февраля 2025 года, говорится в отчете. Этот километраж – лишь 24,4% от общей протяженности поврежденных дорог. При этом к 31 мая «Автодор» отремонтировал лишь 107,2 км, но Счетная палата путем визуального контроля выявила дефекты и на этих участках.

Сообщается также, что последствия строительства М-12 нивелировали результаты ремонта автодорог в Нижегородской области в 2019-2024 годах, когда было израсходовано 20,2 млрд руб бюджетных средств.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  РБК
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС
30.10.2025 
Фото:А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0