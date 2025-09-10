На трассах появились откатные отбойники — рассказываем, зачем они нужны

«Автодор» внедрил откатные отбойники на М-12 «Восток», М-11 «Нева» и М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» внедрила откатные барьерные ограждения на скоростных платных автотрассах М-12 «Восток», М-11 «Нева» и М-4 «Дон».

Такие отбойники нужны для более эффективного управления транспортными потоками и повышения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба компании. Конструкция ограждений предусматривает возможность поворота отдельной секции в горизонтальном направлении на специальных роликах. Это позволяет быстро организовать проезд спецтехники через разделительную полосу или обеспечить реверсивное движение на отдельных участках дороги.

При необходимости перевести движение с одного направления на другое можно в течение 15 минут, уточняют в компании.

Секции на роликах располагаются каждые 4-5 километров на участках М-12 «Восток» в Татарстане, Башкирии, Пермском крае и Свердловской области, а также на М-4 «Дон» и Северном обходе Твери на М-11 «Нева». Главное преимущество конструкции проявляется при ДТП: можно быстро перенаправить поток и возобновить движение по трассе, избежав заторов и дополнительных инцидентов.