Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Не спать за рулем! Видео, которое стоит запомнить

«Автодор» опубликовал видео ДТП с уснувшим водителем в Нижегородской области

Государственная компания «Автодор» опубликовала видео недавнего ДТП на трассе недалеко от Нижнего Новгорода.

Такси, каршеринг, самокаты — что опаснее?

Сообщается, что инцидент произошел на скорости около 90 км/ч, а причиной его стало то, что водитель, по всей видимости, уснул за рулем. По кадрам опубликованного ролика видно, как машина резко меняет траекторию, смещаясь из крайнего левого ряда вправо. В последний момент водитель, вероятно, очнувшись, пытается отловить автомобиль, но тот ударяется кормой в барьерное ограждение.

После этого его отбрасывает на противоположный барьер, где следует еще один удар, уже в носовую часть. Скорость такова, что машина вновь отскакивает к правому краю, как шарик пинбола.

Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Там автомобиль получает еще один удар и, немного прокатившись, наконец, замирает. Хуже всего то, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты, поэтому от ударов они вылетели через лобовое стекло. Сообщается, что обоих участников инцидента с тяжелыми травмами доставили в больницу... «Автодор» напоминает, что энергетики и кофе помогают от сонливости лишь на очень короткое время – и публикует карты площадок отдыха по всем федеральным трассам.

Иннокентий Кишкурно
07.09.2025 
