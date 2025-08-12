Назван самый аварийный возраст водителей

ВСК: мужчины 40–49 лет стали самыми опасными автомобилистами

Как сообщает Страховой дом ВСК, мужчины в возрасте 40-49 лет, а также водители автомобилей Lada стали наибольшей угрозой на дорогах.

Согласно статистике, около 26% виновников ДТП составляют автолюбители этой возрастной группы, тогда как ранее лидировали водители 35-44 лет.

При этом 83% всех аварий случились по вине мужчин 40-49 лет. Число женщин, виновных в ДТП, продолжает снижаться: в 2025 году их доля составила только 17% обращений по ОСАГО.

По данным страховщиков, среди автомобилей, участниками ДТП чаще всего оказывались Lada (17% аварий),Toyota (8%), Hyundai (6%), ГАЗ (6%), Kia (5,6%), Renault (4,2%), Nissan (4%), Volkswagen (3%), Chevrolet (2,8%) и Ford (2,5%). В то же время доля китайских марок в общем числе аварий пока остается низкой, с Chery (2%), Haval (1,4%) и Geely (1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Известия»