Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения

Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета за проезд по платным дорогам

Теперь оплату проезда по трассам «Автодора» с системой «Свободный поток» можно произвести через приложения Яндекса.

Помимо транспондера T-pass на дорогах со «Свободным потоком» стало можно использовать еще два варианта быстрой оплаты: в приложении Яндекс Заправки или в разделе «Заправки» приложения Яндекс Go. Все будет происходить примерно так же, как при оплате топлива или других услуг. В данный момент услуга доступна для оплаты проезда по автодорогам М-12 «Восток», ЦКАД и А-289, сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

Как воспользоваться сервисом:

зарегистрируйтесь в приложении Яндекс Заправки, выберите раздел «Платные дороги»;

введите госномер автомобиля;

выберите поездки и перейдите к онлайн-оплате;

после оплаты чек сохраняется в истории заказов мобильного приложения.

Поездки по платным участкам сети трасс «Автодор» необходимо оплачивать своевременно: в течение 5 дней с момента проезда.

В «Автодоре» напоминают, что в случае неоплаты по закону предусмотрен штраф. В новом сервисе можно быстро проверить задолженность, получить уведомления о проездах и посмотреть историю поездок, а также отследить количество дней, оставшихся до начисления штрафа – эта информация автоматически обновляется в интерфейсе приложения. В общем – все для того, чтобы платить было удобнее...

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Источник: Автодор