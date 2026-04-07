С Алисой и с фаркопом: популярный кроссовер обновился в РФ
Экстерьер обновленного Haval Н3
Скверную обзорность через салонное зеркало заднего вида критиковали с самого начала продаж Н3.
Наконец-то пятую дверь полностью перекроили. Увеличили стекло, установили дворник – обзорность вошла в норму.
Убрали чудаковатый «рюкзак», имитировавший чехол запаски. Площадка под номер переехала на дверь. А вот новую радиаторную решетку из некрашеного пластика ставят только на полноприводные версии. Наконец, в ОТТС прописали возможность установки фаркопа.
А что внутри?
Салон отличается только нюансами.
Появился новый руль с более пухлым ободом и кнопками управления круиз-контролем вместо рычажка. Медиасистема получила интегрированные сервисы Яндекса и VK Видео, смарт-виджет для настройки быстрых функций и голосовое управление. Хорошо, но я предпочел бы добавку физических кнопок.
Что по технике?
Чуть «причесали» силовой агрегат полноприводной модификации. Турбомотор 1.5 получил новый блок управления и систему выхлопа с фильтром твердых частиц – хотя шестой экокласс в России никто не требует.
Как едет обновленный Н3
Динамика не изменилась: машина шустрая, но до искрометности Belgee X50 далеко. Семиступенчатый «мокрый» стал работать плавнее – благодаря новому софту.
В шасси изменения не вносились. Рулится Н3 всё так же без огонька, но стабильно. Подвеска бесшумно глотает разномастные неровности.
Цены
Начальное исполнение Оптимум теперь можно взять с полным приводом за 2,9 млн рублей, а с передним – за 2,7 млн рублей. Топ-версия Техно+ предлагается только со всеми ведущими и оценивается в 3,5 млн рублей.
За схожие деньги можно приобрести более крупный и мощный Haval Dargo. Ближе к лету он тоже обновится и определенно подорожает. Насколько именно – скоро напишем.
Haval H3
- Разгон 0–100 км/ч, с 9,6
- Макс. скорость, км/ч 175
- Длина/ширина/высота/база, мм 4520/1875/1745/2710
- Дорожный просвет, мм 196
- Снаряженная масса, кг 1780
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 177 л. с. при 5500–6000 об/мин, 270 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Трансмиссия полный привод, Р7
- Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95/55
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,2
КОНКУРЕНТЫ
Модель
Длина, мм
Двигатель, л. с.
Цена, руб.
Geely Cityray
4510
147
от 2 849 990
Haval Jolion
4472
143–150
от 2 049 000
Jaecoo J6
4600
147
от 2 290 000
Jetour Dashing
4590
147–190
от 2 589 900
