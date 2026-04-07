С Алисой и с фаркопом: популярный кроссовер обновился в РФ

Названы все изменения кроссовера Haval Н3 2026 модельного года

Экстерьер обновленного Haval Н3

Скверную обзорность через салонное зеркало заднего вида критиковали с самого начала продаж Н3.

Наконец-то пятую дверь полностью перекроили. Увеличили стекло, установили дворник – обзорность вошла в норму.

Убрали чудаковатый «рюкзак», имитировавший чехол запаски. Площадка под номер переехала на дверь. А вот новую радиаторную решетку из некрашеного пластика ставят только на полноприводные версии. Наконец, в ОТТС прописали возможность установки фаркопа.

А что внутри?

Салон отличается только нюансами.

Появился новый руль с более пухлым ободом и кнопками управления круиз-контролем вместо рычажка. Медиасистема получила интегрированные сервисы Яндекса и VK Видео, смарт-виджет для настройки быстрых функций и голосовое управление. Хорошо, но я предпочел бы добавку физических кнопок.

Haval H3. Цена в России от 2 699 000 ₽

Что по технике?

Чуть «причесали» силовой агрегат полноприводной модификации. Турбомотор 1.5 получил новый блок управления и систему выхлопа с фильтром твердых частиц – хотя шестой экокласс в России никто не требует.

Дизайн и отделка – прежние. Черно-красная обивка теперь полагается только топ-версии.

Появилась подсветка в козырьках.

Как едет обновленный Н3

Динамика не изменилась: машина шустрая, но до искрометности Belgee X50 далеко. Семиступенчатый «мокрый» стал работать плавнее – благодаря новому софту.

В шасси изменения не вносились. Рулится Н3 всё так же без огонька, но стабильно. Подвеска бесшумно глотает разномастные неровности.

Цены

Начальное исполнение Оптимум теперь можно взять с полным приводом за 2,9 млн рублей, а с передним – за 2,7 млн рублей. Топ-версия Техно+ предлагается только со всеми ведущими и оценивается в 3,5 млн рублей.

Сзади добавили третий подголовник и центральный подлокотник.

За схожие деньги можно приобрести более крупный и мощный Haval Dargo. Ближе к лету он тоже обновится и определенно подорожает. Насколько именно – скоро напишем.

Производитель прислушивается к клиентам Цена зашкаливает

Haval H3

Разгон 0–100 км/ч, с 9,6

КОНКУРЕНТЫ

Модель Длина, мм Двигатель, л. с. Цена, руб. Geely Cityray 4510 147 от 2 849 990 Haval Jolion 4472 143–150 от 2 049 000 Jaecoo J6 4600 147 от 2 290 000 Jetour Dashing 4590 147–190 от 2 589 900