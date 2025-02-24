«Бедный» Дарго или «богатый» H3 — какой Хавейл лучше

Эксперт Виноградов сравнил два популярных кроссовера Haval – H3 и Dargo

Модельный ряд Хавейла – один из самых разнообразных на нашем рынке. Не удивительно, что при такой плотности есть модели, чьи прайсы пересекаются – конечно, если говорить о верхних и нижних комплектациях кроссоверов разных классов.

Например, компактный Haval H3 (номинант Гран-при «За рулем») и среднеразмерный Dargo. Самый дорогой Н3 в версии Tech+ стоит 3 299 000 рублей. Самый доступный Dargo с полным приводом обойдется в 3 349 000 рублей. Сравнили, кто из них лучше.

Haval Dargo и Haval H3

Что под капотом Haval H3 и Dargo

Вне зависимости от типа привода, у Н3 под капотом турбомотор объемом 1,5 литра. Но если на переднеприводных машинах стоит двигатель 4G15M мощностью 143 л.с., то версии со всеми ведущими колесами оснащаются мотором 4B15L, который развивает уже 177 л.с.

Вне зависимости от привода, у Haval Н3 полуторалитровый турбомотор. Но у машины с полным приводом он мощнее.

Работает более мощный мотор в паре с 7-ступенчатым роботом. Прибавка в мощности дает существенный выигрыш в динамике. Если максимальная скорость почти такая же, то разгон до 100 км/ч происходит быстрее на две с лишним секунды. То есть, полноприводный Н3 набирает 100 км/ч быстрее, чем за 10 секунд.

На Dargo тоже ставится 7-ступенчатый робот, но двигатель уже другой – 2-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. При этом динамика вполне сравнима с Н3, так как Dargo заметно тяжелее. Отсюда и более высокий расход топлива. Если Н3, в среднем, укладывается в 9 литров бензина на 100 км, то Dargo в смешанном цикле потребляет на полтора-два литра больше.

Внедорожные возможности Haval Dargo чуть лучше, чем у среднестатистического кроссовера, благодаря неплохой геометрической проходимости и работе системы полного привода.

Что входит в оснащение Haval H3 и Dargo

Даже базовое оснащение Haval H3 весьма богатое. Есть полный набор обогревов, а также двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, неплохая медиасистема с 12-дюймовым экраном и многое другое.

12-дюймовая виртуальная приборная панель входит в базовое оснащение Haval H3.

Например, помимо полного привода и более мощного двигателя, добавляются панорамная крыша, пакет электронных ассистентов движения, а также электропривод двери багажника, электрические регулировки пассажирского сиденья и так далее.

Базовый Haval Dargo Elite (переднеприводный Dargo Comfort мы не рассматриваем) тоже неплохо оснащен. У него также есть двухзонный климат-контроль, обогрев сидений (задних – тоже), лобового стекла и рулевого колеса. Также есть пакет ассистентов водителя: например, системы экстренного торможения или помощи при старте на подъеме.

Кроме того, Dargo Elite оснащен системой кругового обзора и 10-дюймовой цифровой приборной панелью. Как и Н3, Dargo щеголяет светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесами.

В версии Elite Дарго оснащается медиасистемой с 12-дюймовым экраном.

Удобство и практичность Haval H3 и Dargo

Хотя Haval Dargo выглядит крупнее, чем H3, на деле разница в габаритах не превышает 10 см. Это касается как длины, так и ширины. Больше всего разница в классе ощущается на втором ряду. Тут Dargo действительно просторнее, чем Н3.

Несмотря на разницу в габаритах, объем грузового отсека Dargo немногим больше, чем у Н3.

А вот какой-то разницы в объеме багажника нет. В пятиместном варианте у обоих кроссоверов он составляет порядка 400 литров. Да и при разложенных сиденьях предельная вместимость двух паркетников близка. 1300 у Н3 против 1400 литров у Dargo.

Передняя часть салона Н3 отлично продумана. Руль перемещается в двух направлениях.

Нет какой-то принципиальной разницы в передней части салона. Рабочее место водителя в обоих автомобилях продумано грамотно. Есть много отделений и боксов. Так что главное отличие – это дизайн.

Эргономика Dargo неплохо продумана. Перед передним пассажиром есть поручень, как у внедорожников.

Выводы

Несмотря на разницу, существенных отличий самого дорогого Н3 от базового Dargo нет. Оба автомобиля обладают сопоставимой динамикой и схожими внедорожными возможностями. Даже если говорить о вместимости и практичности, то оба Хавейла фактически не отличаются.

Разница сводится лишь к минимальным особенностям оснащения. Поэтому выбирать один из этих автомобилей можно просто за внешность, так как именно во внешнем виде и оформлении заключаются главные отличия.

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