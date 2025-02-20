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Haval для бездорожья, но не Дарго — изучили новинку нашего рынка

Эксперт Зиновьев изучил возможности номинанта Гран-при «За рулем» Haval H3

По размерам и расценкам H3 попадает в нишу между соплатформенными Джолионом и Дарго. Казалось бы, 5-10 см разницы в длине большой роли не играют. Но если сравнивать багажники, то обнаруживаются поразительные вещи: у Джолиона заявлено 337 литров объема, у Dargo – 371 литр, а у H3 –493 литра! При этом и салон тесноватым не назовешь – все там нормально.

Пороги, низ дверей и бамперов защищены пластиком от повреждений. Это хорошо, но проходимости не добавляет.
Пороги, низ дверей и бамперов защищены пластиком от повреждений. Это хорошо, но проходимости не добавляет.

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Производитель выделяет H3 из линейки Haval особым способом. Если Jolion и Dargo даруют «комфортное передвижение по городу», то у H3 во главе угла «высокая проходимость и способность преодолевать любое бездорожье».

Сходство и различия

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Любое ли бездорожье? Это мы пока не проверяли. Но по высоте дорожного просвета H3 тоже находится между Джолионом и Дарго: официально у них 190, 196 и 200 мм соответственно. Сомнительно, что эти миллиметры дают весомое преимущество на пересеченной местности. Правда, углы въезда и съезда у H3 гораздо «внедорожнее», чем у Джолиона. Но у Дарго они еще лучше.

Если сравнивать дальше, то технически H3 близок к Джолиону: и двигатель тот же, и полный привод с муфтой BorgWarner (в прошлом она называлась Haldex 5). Хотя есть различия в подвеске: Джолиону многорычажная подвеска сзади полагается только в полноприводной версии, у H3 она в наличии всегда.

Как и другие китайские компании, Haval много внимания уделяет дизайну и общей эстетике. Но при этом на задней двери нет стеклоочистителя.
Как и другие китайские компании, Haval много внимания уделяет дизайну и общей эстетике. Но при этом на задней двери нет стеклоочистителя.

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Впрочем, бездорожье – явно не основное предназначение щедро оснащенного кроссовера. Пусть даже брутальная внешность располагает к мыслям о покорении дикой природы, имитация блокировок работает прекрасно, а некоторые элементы кузова имеют улучшенную защиту. Для бездорожья в большей степени пригодны иные варианты реализации полного привода.

Но не исключаем, что настройки управляющей электроники у H3 действительно позволяют определенные вольности. При высоких нагрузках муфта не отключается экстренно и не переходит в аварийный режим – это мы успели проверить.

Два мотора, один робот Haval H3

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Турбодвигатель 1.5 представлен в двух версиях: GW4G15M (143 л.с., 210 Нм) при переднем приводе или GW4G15L (177 л.с., 270 Нм) при полном. Это, конечно же, обеспечивает серьезную разницу в динамике.

Оба мотора получены путем модернизации хорошо изученного двигателя GW4G15, который применяли на Ховерах, но у того впрыск был распределенный. Здесь, разумеется, непосредственный. А у старшего мотора еще и турбокомпрессор с изменяемой геометрией наддува. Бензин АИ-92 при этом завод считает допустимым.

Под капотом находим аккумулятор повышенной емкости и увеличенный для российских условий бачок стеклоомывателя – он вмещает 4,5 л.
Под капотом находим аккумулятор повышенной емкости и увеличенный для российских условий бачок стеклоомывателя – он вмещает 4,5 л.

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Оба двигателя сочетаются только с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями в масляной ванне. Отсутствие альтернативы отнесем к недостаткам, но вообще такой ограниченный набор свойственен большинству китайских моделей и удивления давно не вызывает.

Никаких иных трансмиссий у H3 нет и на китайском рынке, где он называется Cool Dog или KuGou (в переводе – «крутая собака»).

Машины с механическими КП, скорее всего, не пользовались бы спросом и у нас – при стартовых ценах в диапазоне 3-3,5 млн рублей.

Наши замеры багажника показали около 300 реальных литров объема под предполагаемой полкой. Крепления для нее есть, но первые товарные машины ею почему-то не комплектовали.
Наши замеры багажника показали около 300 реальных литров объема под предполагаемой полкой. Крепления для нее есть, но первые товарные машины ею почему-то не комплектовали.

Оснащение Haval H3

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Расписывать нюансы комплектаций (их пока две – младшая Premium и старшая Tech+) нет особого смысла. Достаточно упомянуть самые полезные опции у Tech+: круиз-контроль здесь уже адаптивный, набор ассистентов вождения и безопасности шире, есть панорамная крыша и, что более ценно, быстрая беспроводная зарядка для смартфонов.

Хотя кому-то более важным покажется различие аудиосистем. Вместо базовых шести динамиков модификация Tech+ предлагает 16 динамиков, сабвуфер и звуковой эффект 4D.

В салоне Haval H3 все гармонично. Бросается в глаза «авиационный» селектор переключения передач – свежее решение для Haval. Руль при этом не оригинальный, а от Dargo.
В салоне Haval H3 все гармонично. Бросается в глаза «авиационный» селектор переключения передач – свежее решение для Haval. Руль при этом не оригинальный, а от Dargo.

Двухзонный климат-контроль и два экрана 12,3 дюйма, рейлинги, камера кругового обзора с функцией «прозрачного капота», электрорегулировка сиденья водителя, 64 варианта подсветки салона, обогрев всего (руль, зеркала, все сиденья, стекло, форсунки омывателя) и еще множество систем есть у всех версий Haval H3.

Сильный конкурент

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В конечном итоге имеем комфортный кроссовер с незаурядной внешностью, богатым оснащением, добротным интерьером, но довольно прозаичный по технической части.

Вне всякого сомнения, он способен на сложную конкуренцию в своей весьма насыщенной ценовой группе. Остальное покажут время и результаты продаж. А Гран-при «За рулем» поможет оценить отношение потенциальных покупателей к Haval H3.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

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Зиновьев Сергей
Фото:Haval
Количество просмотров 9
20.02.2025 
Фото:Haval
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