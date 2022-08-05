Haval Dargo: первый тест-драйв и неожиданные результаты

Хорошо едет
Двухлитровый турбомотор для нас дефорсировали, опустив мощность ниже 200 сил. За это китайцам спасибо. Адаптирована и подвеска. В ней поменяли пружины и амортизаторы, чтобы сделать ходовую более собранной. Небольшая раскачка осталась, но она не идет ни в какое сравнение с той, что на китайской версии. Подвеска энергоемкая, но жесткая на острых стыках и «лежачих полицейских». В целом для российских дорог подходит.
Неплохо подружены двигатель и преселективный робот. Последний дергается нечасто (правда, в затяжных пробках мы и не стояли) и в передачах не путается. Мотор тянет ровно, без провалов и подхватов. На обгонах это создает иллюзию недостатка динамики. Хотя и медлительным Dargo не назовешь.
Салон — просторный
Двое пассажиров на втором ряду чувствуют себя, как в лимузине. Просторно во всех направлениях.
И третий лишним не окажется! В отличие от кроссоверов многих конкурентов, подушка в центре выпуклая, но не жесткая. Под массой взрослого человека она проминается — сидеть удобно. И над головой даже при наличии панорамной крыши «воздуха» достаточно.
Багажник — маленький
Заявленный объем всего 333 л. При замерах нашими кубиками выйдет и того меньше. Многие при семейных выездах придется ставить бокс на крышу. Небольшой компенсацией служит хорошее «наполнение»: розетка на 220 В, крючки и самое главное — полноразмерная запаска.
Крутые фишки
Прозрачный капот
На бездорожье проверили функцию «прозрачный капот», прежде встречавшуюся только на внедорожниках. У камер Dargo шикарное качество картинки. А потому внедорожный ассистент оказался полезным: отлично виден рельеф со всеми подробностями.
Детские ручки
В средних стойках кузова сверху стоят традиционные для внедорожников ручки, облегчающие вход-выход. Но для детей машина очень высокая. Поэтому внизу на стойках предусмотрены выштамповки. С их помощью и опорой на подножки кузова маленькие пассажиры смогут без участия взрослых взобраться на сиденье.
Качественный массажер
Массажер в водительском сиденье появляется только в топовой комплектации. Но за него стоит доплатить! Восемь пневмокамер разгоняют кровь по пяти программам и работают на совесть. Намного эффективнее, чем у большинства автомобилей этого класса, в которых тело массирует валик поясничной поддержки.
Наследие Джолиона
Dargo и Jolion — родственники по платформе L.E.M.O.N. А это не только «железо», архитектура и агрегаты, но и общие решения в мелочах. Например, на обеих машинах нельзя включить потолочные плафоны водителя и пассажира по отдельности. Неудобно!
Но, в отличие от Джолиона, руль Dargo регулируется по вылету. Странный алгоритм работы обогрева лобового стекла (только пока коробка передач на паркинге, а антифриз холоднее 60 оС) исправили уже на Джолионе. Серийные Dargo тоже пойдут с обновленным софтом.
И очень хочется проверить полный привод Dargo зимой. Jolion подключал задние колеса с запозданием, а после этого был нестабилен, виляя кормой.
- «За рулем» можно читать и в ВКонтакте.