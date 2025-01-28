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Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Эксперт Тимкин рассказал о плюсах и минусах компактного кроссовера Jetour X50

Соседи по даче думали, что я их разыгрываю. Они привыкли, что я езжу на совсем свежих машинах, но тут отказывались верить, что Х50 тоже свежак: «выглядит как автомобиль прошлого десятилетия». Не поспоришь.

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Зато традиционный вопрос о цене не заставил людей хвататься за сердце. Базовая версия Джетура с механикой предлагается за 1,99 млн рублей. А «мой» X50 в топ-исполнении – с роботом и расширенной комплектацией – это уже 2,49 млн. Цена, что называется, в рынке.

Дизайн Jetour X50

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Заглянувшие в салон сочли, и я с ними согласен, что он выглядит куда привлекательнее, чем внешность. Нарядная двухцветная обивка, мягкий рифленый пластик на передней панели и дверных картах. Красивый руль с приятными алюминиевыми кнопками, распорка-поручень между центральной консолью и тоннелем.

Jetour Dashing приучил к эргономическим выкрутасам вроде отсутствия блоков управления фарами и зеркалами – настройки организованы через медиасистему. Но в Х50 обошлись без извращений, хотя часть функций (включение обогрева сидений и руля) всё равно зашита в «мультимедию».

Приборы информативностью не отличаются. Поменять тему нельзя – берите, что дают.
Блоку сенсорных кнопок не помешало бы увеличить в размерах пиктограммы. Три USB-разъема двух типоразмеров и розетка-прикуриватель – это хорошо.
Интерьер с виду благообразен, да и отделан неплохо. Но эргономика далека от идеала. Робот работает адекватно как в городе, так и за его пределами.
Интерьер с виду благообразен, да и отделан неплохо. Но эргономика далека от идеала. Робот работает адекватно как в городе, так и за его пределами.

Салон хорош, но полностью скрыть следы экономии не получилось. В крыше сделали люк, а не «панораму», подсветка в бардачке и козырьках отсутствует, а вместо климат-контроля – обычный кондиционер.

Главная же претензия – неоправданно высокая посадка. Даже водителю среднего роста передняя кромка крыши мешает, а высоким на светофорах и вовсе приходится пригибаться.

Кресла спортивны только с виду: боковая поддержка так себе.
Кресла спортивны только с виду: боковая поддержка так себе.
Проход назад неудобный: проем узкий, дверь распахивается нешироко. Ступням и коленям тесновато, но по высоте запас достаточный.
Из удобств – два USB-разъема, трехступенчатый обогрев, дефлекторы, центральный подлокотник. Не хватает только крючков для одежды.

Да и профиль у сидений так себе: валики боковой поддержки расставлены очень широко, регулировки поясного упора нет, а подголовник уведен далеко назад.

Как едет?

На базовую версию устанавливается атмосферник 1.5 отдачей 113 л. с. У нас же – модификация со 147‑сильным турбомотором того же объема и 6-ступенчатым «мокрым» роботом.

У турбомотора 1.5 обычный распределенный впрыск и чугунный блок цилиндров. Для России это хорошо. Плохо, что в передней части капота нет резинки-уплотнителя – в непогоду движок быстро покроется слоем грязи.
У турбомотора 1.5 обычный распределенный впрыск и чугунный блок цилиндров. Для России это хорошо. Плохо, что в передней части капота нет резинки-уплотнителя – в непогоду движок быстро покроется слоем грязи.

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Эта связка проявляет себя достойно. Ни задумчивости, ни дерготни – разгоняет машину уверенно и ламинарно. Заявленные 11,1 с до сотни подтвердились тютелька в тютельку. Занятно, но режимы Eco и Normal понравились больше – в «Спорте» появляются надрыв и суетливость без зримой прибавки в динамике.

В основе Х50 лежит модульная платформа Т1Х концерна Chery. На ней же базируются целый выводок кроссоверов Tiggo, а также Jetour Dashing, который не впечатлил своими настройками шасси. Х50 понравился больше. Его подвеска глаже фильтрует стыки и заплатки, да и «лежачих полицейских» проезжает с меньшими содроганиями.

Багажник махонький. Производитель заявляет объем 398 л, но мой глазомер дает ему литров 270–290. Приспособлений для фиксации груза нет. Хорошо хоть на полке не сэкономили.
Под полом – докатка, без органайзера.

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Управляется Х50 с задней многорычажкой тоже чуть интереснее. Он увереннее едет по извилистым дорожкам, а его обратная связь «по рулю» хоть и тоже синтетическая, но чувствуешь автомобиль лучше.

Вне асфальта на Х50 делать нечего – полноприводной трансмиссии нет и не предвидится, в отличие от бестселлера сегмента, тульского кроссовера Haval Jolion. Во многом наличие версии со всеми ведущими и позволяет ему сохранять лидерство в классе. И появление Х50 вряд ли изменит эту ситуацию.

Удачный силовой агрегат, симпатичный салон Спорная внешность, неудобные сиденья

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Jetour X50

  • Длина / ширина / высота / база 4397 / 1841 / 1654 / 2601 мм
  • Снаряженная / полная масса 1485 / 1785 кг
  • Объем багажника 398–1262 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 11,1 с
  • Максимальная скорость 185 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 45 л
  • Средний расход топлива 7,3 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; Р6

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Тимкин Юрий
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 41
28.01.2025 
Фото:
Батыру Александр
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Отзывы о Jetour X50

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