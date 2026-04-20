Новый Geely Atlas 2026: что скрывает цена в 3,5 млн рублей

Эксперт Тимкин протестировал Geely Atlas с мотором 1.5: плюсы, минусы и сравнение с конкурентами

Компания Geely на очередной рост утилизационного сбора отреагировала одной из первых: вывела новые начальные модификации седана Preface и кроссовера Atlas – в дополнение к хорошо известным 200-сильным версиям.

И если первый сохранил двухлитровый двигатель (его просто дефорсировали), то второй приехал со свежим для России агрегатом 1.5 –прежде он шел только для китайского рынка. Цена такого исполнения Атласа – 3 млн 450 тысяч рублей.

Двигатель и трансмиссия

На холодную 147-сильный турбомотор работает жестковато. Но главная проблема базового Атласа — его семиступенчатый робот. Задержки при старте, а также при переключении между режимами Drive и Reverse неожиданно велики. Само переключение, кстати, требует двух действий через нейтраль, что довольно муторно.

Коробка очень чувствительна к прогреву. В первые пять минут поездки, даже при +10°C за бортом, паузы при переключениях раздражают. И только когда масло в системе выходит на рабочую температуру, смена передач перестает вызывать нарекания.

Приборка мало того что мелкая, так еще и темы поменять не дает.

Динамика тоже не впечатлила: разгон до сотни занимает 10,2 секунды вместо заявленных 9,7. Зато расход топлива порадовал — в смешанном цикле с пробками и активной ездой получилось 8,5–9 л/100 км.

Ходовые качества и управляемость

В управляемости Atlas вопросов не вызывает. Водитель хорошо чувствует машину, руль точный, реакции однозначные. На ходу сохраняется ощущение монолитности. По сравнению с топовыми версиями на 20-дюймовых дисках, базовая модель на 19-дюймовых колесах с более высоким профилем шин (235/50) едет мягче, и тряски в салоне меньше.

Однако стоит помнить о скромном клиренсе в 155 мм и отсутствии защиты картера двигателя. Да и полный привод с мотором 1.5 не сочетается — такая машина ограничена дорогами с твердым покрытием.

На резиновом уплотнителе сэкономили: проложен только сзади, в районе ветрового стекла. Как следствие, у почти новой машины – грязный моторный отсек.

Оснащение и интерьер

Салон подкупает качественной отделкой, грамотным подбором материалов, удобной посадкой и хорошей обзорностью. Но на водительском месте — сплошные сенсоры. Чтобы включить обогрев руля или сидений, нужно сделать три клика в меню медиасистемы. С обычными кнопками было бы гораздо проще.

Приборная панель мелковата, да и сменить ее оформление нельзя. Сиденье водителя имеет коротковатую подушку, хотя общая геометрия посадки хороша. Задним пассажирам хватает места для коленей, но спинка дивана не регулируется по углу наклона. В багажнике всего 344 литра, пятая дверь лишена электропривода, да и шторки нет.

Плюсы и особенности модели

Среди плюсов можно выделить пять ключевых моментов: привлекательную цену, низкий расход топлива, качественную отделку салона, удобную посадку и хорошую управляемость на асфальте.

Но есть и две важные особенности. Во-первых, это отсутствие выбора: с мотором 1.5 Atlas предлагается только в переднеприводном исполнении и в одной комплектации. Ее оснащение нельзя назвать бедным: шесть подушек безопасности, камера кругового обзора, зимний пакет, адаптивный круиз. Однако за эту же цену конкуренты часто дают вентиляцию сидений, проекционный дисплей или электропривод багажника.

Шасси неплохо сбалансировано, но на бездорожье Атласу 1.5 путь заказан.

Во-вторых, машина явно не для бездорожья. Низкий клиренс, отсутствие полного привода и защиты картера накладывают серьезные ограничения.

Конкуренты на рынке

Основными соперниками бюджетного Atlas являются Haval F7, Tenet T8 (бывший Chery Tiggo 8 Pro Max), Changan CS75 Pro и другие кроссоверы схожего размера. По цене Atlas находится в середине списка, но уступает многим конкурентам по мощности базового мотора или по оснащению в аналогичной ценовой категории.

Модель Длина, мм Двигатель, л.с. Цена от, ₽ Geely Atlas 4670 147-200 3 449 990 Haval F7 4780 150-192 2 899 000 Tenet T8 4725 197 3 480 000 Changan CS75 Pro 4748 181 2 865 000 Dongfeng Huge 4720 197 3 039 900 GAC GS 4 4685 170-231 3 299 000 Jetour X 70+ 4724 190 3 099 000 Omoda С7 4660 150 2 999 000