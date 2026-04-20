Новый Geely Atlas 2026: что скрывает цена в 3,5 млн рублей
Компания Geely на очередной рост утилизационного сбора отреагировала одной из первых: вывела новые начальные модификации седана Preface и кроссовера Atlas – в дополнение к хорошо известным 200-сильным версиям.
И если первый сохранил двухлитровый двигатель (его просто дефорсировали), то второй приехал со свежим для России агрегатом 1.5 –прежде он шел только для китайского рынка. Цена такого исполнения Атласа – 3 млн 450 тысяч рублей.
Двигатель и трансмиссия
На холодную 147-сильный турбомотор работает жестковато. Но главная проблема базового Атласа — его семиступенчатый робот. Задержки при старте, а также при переключении между режимами Drive и Reverse неожиданно велики. Само переключение, кстати, требует двух действий через нейтраль, что довольно муторно.
Коробка очень чувствительна к прогреву. В первые пять минут поездки, даже при +10°C за бортом, паузы при переключениях раздражают. И только когда масло в системе выходит на рабочую температуру, смена передач перестает вызывать нарекания.
Динамика тоже не впечатлила: разгон до сотни занимает 10,2 секунды вместо заявленных 9,7. Зато расход топлива порадовал — в смешанном цикле с пробками и активной ездой получилось 8,5–9 л/100 км.
Ходовые качества и управляемость
В управляемости Atlas вопросов не вызывает. Водитель хорошо чувствует машину, руль точный, реакции однозначные. На ходу сохраняется ощущение монолитности. По сравнению с топовыми версиями на 20-дюймовых дисках, базовая модель на 19-дюймовых колесах с более высоким профилем шин (235/50) едет мягче, и тряски в салоне меньше.
Однако стоит помнить о скромном клиренсе в 155 мм и отсутствии защиты картера двигателя. Да и полный привод с мотором 1.5 не сочетается — такая машина ограничена дорогами с твердым покрытием.
Оснащение и интерьер
Салон подкупает качественной отделкой, грамотным подбором материалов, удобной посадкой и хорошей обзорностью. Но на водительском месте — сплошные сенсоры. Чтобы включить обогрев руля или сидений, нужно сделать три клика в меню медиасистемы. С обычными кнопками было бы гораздо проще.
Приборная панель мелковата, да и сменить ее оформление нельзя. Сиденье водителя имеет коротковатую подушку, хотя общая геометрия посадки хороша. Задним пассажирам хватает места для коленей, но спинка дивана не регулируется по углу наклона. В багажнике всего 344 литра, пятая дверь лишена электропривода, да и шторки нет.
Плюсы и особенности модели
Среди плюсов можно выделить пять ключевых моментов: привлекательную цену, низкий расход топлива, качественную отделку салона, удобную посадку и хорошую управляемость на асфальте.
Но есть и две важные особенности. Во-первых, это отсутствие выбора: с мотором 1.5 Atlas предлагается только в переднеприводном исполнении и в одной комплектации. Ее оснащение нельзя назвать бедным: шесть подушек безопасности, камера кругового обзора, зимний пакет, адаптивный круиз. Однако за эту же цену конкуренты часто дают вентиляцию сидений, проекционный дисплей или электропривод багажника.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
|
Законопроект о продаже «красивых» номеров
|
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6
Во-вторых, машина явно не для бездорожья. Низкий клиренс, отсутствие полного привода и защиты картера накладывают серьезные ограничения.
Конкуренты на рынке
Основными соперниками бюджетного Atlas являются Haval F7, Tenet T8 (бывший Chery Tiggo 8 Pro Max), Changan CS75 Pro и другие кроссоверы схожего размера. По цене Atlas находится в середине списка, но уступает многим конкурентам по мощности базового мотора или по оснащению в аналогичной ценовой категории.
Модель
Длина, мм
Двигатель, л.с.
Цена от, ₽
Geely Atlas
4670
147-200
3 449 990
Haval F7
4780
150-192
2 899 000
Tenet T8
4725
197
3 480 000
Changan CS75 Pro
4748
181
2 865 000
Dongfeng Huge
4720
197
3 039 900
GAC GS 4
4685
170-231
3 299 000
Jetour X 70+
4724
190
3 099 000
Omoda С7
4660
150
2 999 000
- «За рулем» можно смотреть на YouTube