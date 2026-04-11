«Льготные» версии популярных моделей: вот что о них известно

Geely адаптировала под льготный утильсбор кроссовер Atlas и седан Preface

Ввозимые по официальным каналам машины не попадают под льготный утильсбор даже при мощности до 160 л. с. Однако есть и другие сборы, акцизы, поэтому компания Geely адаптировала под наши реалии две модели, дабы сдержать рост цен.

Доступная версия популярного седана — уже в продаже

У кроссовера Atlasпоявилась переднеприводная версия с турбо-«четверкой» 1.5 мощностью 147 л. с. и 7‑ступенчатым роботом. В комплектации Люкс такая машина стоит 3,45 млн рублей против 3,76 млн, что просят за 200‑сильный полноприводник с 8‑скоростным автоматом и аналогичным оснащением.

У седана Preface теперь лишь 150 сил вместо прежних 200 л. с. Это тот же турбомотор 2.0, у которого даже не уменьшился крутящий момент (325 Н·м). Наводит на мысль, что сменой прошивки агрегату можно вернуть все недостающие силы.

Geely Preface
Цены – 3,33–3,43 млн рублей. Седаны с 200‑сильным мотором еще есть у дилеров. Но это экземпляры прошлых лет по цене от 3,36 млн рублей.

Милешкин Кирилл
Фото:Geely
11.04.2026 
