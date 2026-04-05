Популярный в России крупный седан получил новый мотор и подешевел

Geely Preface с новым 150-сильным мотором подешевел на 28-137 тыс. рублей в РФ

Geely Preface в России официально сменил силовой агрегат и ценники, но итоговая экономия для покупателя оказалась под большим вопросом. Вместо прежнего 200-сильного двигателя седан теперь предлагают с двухлитровым турбомотором на 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» DCT.

На первый взгляд, новинка выглядит выгоднее: базовая комплектация «Люкс» теперь стоит 3 329 990 рублей, что на 28 тысяч меньше прежней цены. Версия «Флагман» подешевела ещё заметнее – на 137 200 рублей, до 3 429 990. Однако здесь кроется главный подвох. Раньше на модель с мощным мотором действовали специальные предложения, которых у обновлённого Preface теперь нет.

Получается интересная арифметика. Раньше покупатель базовой версии мог получить скидку в 135 тысяч рублей, а для топовой комплектации спецвыгода доходила до 245 тысяч. После обновления эти программы исчезли. В реальности, даже с учётом снижения официальной цены, за машину с менее мощным мотором придётся заплатить больше, чем раньше при наличии акции. По сути, доступность модели не выросла, а снизилась.

Несмотря на смену двигателя, список стандартного оборудования в «Люксе» остаётся весьма внушительным. Зимний комфорт обеспечивает полный пакет обогревов: руля, лобового и заднего стёкол, зеркал, форсунок омывателя и всех сидений. Снаружи – светодиодная оптика и 17-дюймовые легкосплавные диски.

В салоне – отделка экокожей, чёрный потолок и современная цифровая «приборка» диагональю 10,2 дюйма. Центральное место занимает 13,2-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Bluetooth и функцией зеркалирования экрана смартфона. Безопасность обеспечивают шесть подушек, а парковаться помогает система кругового обзора с парктрониками спереди и сзади.

Климат-контроль здесь двухзонный, за погодой следят датчики дождя и света. Для гаджетов предусмотрены четыре USB-порта и 12-вольтовая розетка на центральной консоли, а звук воспроизводят восемь динамиков. Стандартом также идут бесключевой доступ с водительской стороны и кнопка запуска двигателя.

Кстати, обновление коснулось не только Preface. В том же марте Geely представила в России обновлённую базовую версию «Люкс» для своего флагманского кроссовера Monjaro. Правда, его цена, в отличие от седана, пошла вверх - теперь он стоит от 4 599 990 рублей, что на 50 тысяч дороже прежней стоимости аналогичной комплектации.