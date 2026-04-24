Как Omoda C7 уделывает Hyundai: тест кроссовера, который не хочет быть «китайцем»

Тест-драйв Omoda C7 2026: цены и комплектации, расход топлива, отзывы о подвеске и моторе 1.6

Omoda C7 позиционируется как стильный и технологичный среднеразмерный кроссовер, который должен составить конкуренцию Haval F7, Geely Atlas и корейским паркетникам. Мы взяли топовую версию Supreme с полным приводом, чтобы проверить, чего стоит этот автомобиль на фоне постоянно растущих требований. Тестировали его в московских пробках, на загородных трассах и разбитых грунтовках.

Что с моторами?

В России доступна только одна версия (пока) — 1,6-литровый турбомотор на 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Да, это «задушенная» версия того же двигателя, что на более мощных кроссоверах Chery, но такова налоговая политика. Коробка — робот 7DCT (мокрая), привод — передний или полный. Важный нюанс: производитель уже сертифицировал 186-сильную версию для полного привода, и её запуск в продажу — вопрос ближайшего времени.

Разгон до 100 км/ч — паспортные 10,5 секунды. На деле трогаешься плавно, но после 30 км/ч подхват хороший. В городе 150 сил хватает за глаза, на трассе обгоны требуют планирования. Главное — не ждать от него «ракетной» динамики Jaecoo J8 за 250 сил: это другой бюджет.

Рекомендуем Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Робот работает корректно: в пробках не дергается, переключения плавные. Режимы (Eco, Normal, Sport) меняют характер отклика на газ, но разница не колоссальная. Главный плюс — аппетит: в смешанном цикле тест показал 9,5 литра на 100 км. Бензин — рекомендован АИ-92, для кошелька это ощутимый плюс.

Как ведет себя на дороге: послушный? Комфортный?

Вот тут главный сюрприз. Подвеска у Omoda C7 — классические McPherson спереди и многорычажка сзади. Без адаптивных амортизаторов. Но инженеры Chery отлично поработали над настройками для России.

Она энергоемкая: «лежачих полицейских» проглатывает без пробоя, на гребенке не трясет, а на грунтовке появляется приятная валкость, которая не вызывает дискомфорта. Швы и трещины асфальта фильтрует отлично. По комфорту подвеска ближе к «французам», чем к упругим «корейцам».

Руль пустоват в нуле — это минус для тех, кто любит драйв. Зато машина абсолютно предсказуема, крены в поворотах умеренные. Шумоизоляция — отдельный плюс. Передние стекла — ламинированные (триплекс), как в бизнес-классе. На трассе тихо, мотор не надрывается. Клиренс — 176 мм. Это не внедорожник, но для парковки у бордюра и снежной колеи хватит. Пластиковый обвес по низу кузова защитит краску от гравия и грязи.

А что там с премиальными опциями?

Дизайн салона — футуристичный, напоминает электромобиль. В топе Supreme есть главная фишка: сдвижной 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа. Он может переезжать от центра к пассажиру. Выглядит дорого, но на практике нужен он только для того, чтобы пассажир регулировал музыку или смотрел видео, не отвлекая водителя.

Материалы:мягкий пластик по всей передней панели, приятная экокожа. Смотрится прям дорого.

Комфорт:подогревы всего (руль, лобовое стекло, форсунки, передние и задние сиденья) — в России это must-have. Вентиляция передних кресел — в топовой версии.

Техника:проекционный дисплей (HUD), камеры 540°, беспроводная зарядка (холодная), адаптивный круиз с автоторможением. Аудиосистема играет очень достойно — с хорошими басами.

Эргономика:нет выдвижных ручек (и слава богу!), нормальные дверные ручки внутри. Селектор КПП на рулевой колонке — вопрос привычки, плюс такое решение освобождает место на тоннеле.

Есть один официальный минус по версии Росстандарта: в апреле 2026 года объявлен отзыв автомобилей из-за дефекта наконечника рулевого колеса с подушкой безопасности. У дилеров проблему решают бесплатно.

Что с расходом топлива?

Как мы уже сказали, это сильная сторона C7. Официально — 7,4 л/100 км в смешанном цикле.

Реальность: город — 10–11 л, трасса — 7–8 л. При спокойной езде можно уложиться в 6.5 литра на загородном шоссе. Бак на 55 литров дает запас хода под 600-700 км.

Поломки, глюки?

Владельцы иногда жалуются на зависание мультимедиа. С тестовой машиной такого не было. Сборка хорошая, нареканий к зазорам нет. Главная головная боль владельцев в соцсетях — глюки датчиков давления в шинах (реагируют на температурные скачки) и слишком болтливый «китаец» в динамиках, который орёт, если вы вышли из заведенной машины с ключом.

Для семьи годится?

Да, и это, пожалуй, его главная роль. Задний ряд просторный: двое взрослых сядут с запасом по коленям. Есть подогрев задних сидений и отдельные дефлекторы климата. Багажник — 639 литров. Спинки складываются в ровный пол.

Если у вас коляска-трансформер или семья из 5 человек — C7 подойдет. Но для троих взрослых сзади места будет маловато по ширине.

А сборка российская?

Сейчас в продаже — автомобили чистый импорт из Китая.

Новость для будущих покупателей: уже в апреле 2026 года Omoda C7 получил ОТТС на российскую сборку. Производство стартует в Калуге (бывший завод Volkswagen) и на «Автоторе». Локализация должна немного сбить цену или увеличить объемы поставок.

Важно знать

Обратите внимание, на рынке есть машины 2025 года со скидками – от 2,94 млн, но мы смотрим на новые, 2026 года.

Передний привод: до 3.5 млн руб.

Полный привод: от 3.5 до 4 049 900 руб. за топовую комплектацию Supreme.

Гарантия: 5 лет или 150 000 км.

ТО-1 стоит около 22 200 руб.

Габаритные размеры:4660 × 1875 × 1670 мм, база — 2760 мм (чуть короче Geely Monjaro, но длиннее большинства одноклассников).

ОСАГО— от 10 тыс. до 25 тыс. руб. (зависит от стажа и возраста).

Транспортный налог (Москва): за 150 л.с. — всего 5250 руб. в год.

Конкуренты:Haval F7/F7x (высокий кузов, чуть грубее на ходу), Geely Atlas Pro/New (хороший, но стареющий дизайн), Jetour Dashing (одноплатформенник, но смелее дизайн), подержанный Kia Sportage или Hyundai Tucson.

Плюсы:налог 150 л.с., экономичный мотор на 92-м, очень комфортная подвеска под наши ямы, достойная по меркам класса шумоизоляция, развитая мультимедиа с большим экраном.

Минусы:невыдающаяся динамика разгона, пустоватый руль, клиренс 176 мм (немного на фоне конкурентов).

Итог

Omoda C7 — это умный выбор прагматичного покупателя. Машина без претензий на премиум, но с ультрасовременным смелым дизайном и нестандартными решениями в эргономике. Достойная альтернатива Volkswagen Tiguan или Hyundai Tucson, которые доступны теперь только по параллельному импорту.

За 3,5–4 млн рублей вы получаете комфортный, вместительный кроссовер, который официально обслуживается и не разоряет владельца налогами и топливом. Если вам нужна машина на каждый день для семьи и работы — присмотритесь к 186-сильной версии, которая вот-вот появится у дилеров.