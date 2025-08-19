#
Новый полноприводный флагманский кроссовер отзывают в России

Компания Omoda отзывает в России кроссоверы C7 из-за дефекта подушки безопасности

Компания Omoda объявила о начале отзыва кроссоверов C7 в России, так как на этих автомобилях необходимо заменить пластиковую накладку рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности водителя.

В Omoda пояснили, что «чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности».

Уведомление о запуске отзывной кампании было направлено в Росстандарт. Замена компонента будет проводиться официальными дилерами марки, и для владельцев кроссоверов услуги будут бесплатными.

Конкретное количество отзываемых автомобилей не было уточнено.

Omoda C7
Omoda C7

Модель Omoda C7 является новинкой в ассортименте марки, продажи которой стартовали в России в конце мая текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
19.08.2025 
Фото:Omoda
