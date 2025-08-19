Новый полноприводный флагманский кроссовер отзывают в России
Компания Omoda объявила о начале отзыва кроссоверов C7 в России, так как на этих автомобилях необходимо заменить пластиковую накладку рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности водителя.
В Omoda пояснили, что «чрезмерный наклон направляющей привел к сокращению рабочего хода прессового оборудования и, следовательно, неплотной фиксации пластиковой накладки при запрессовке на корпус подушки безопасности».
Уведомление о запуске отзывной кампании было направлено в Росстандарт. Замена компонента будет проводиться официальными дилерами марки, и для владельцев кроссоверов услуги будут бесплатными.
Конкретное количество отзываемых автомобилей не было уточнено.
Модель Omoda C7 является новинкой в ассортименте марки, продажи которой стартовали в России в конце мая текущего года.
