Лада Веста с пробегом 185 тысяч: как сохранилась? За сколько продали?
Спасибо, Веста!
Лада Веста, купленная нами в первый месяц продаж в 2015 году, отработала 10 лет и 2 месяца, проехав 185 тысяч км. Теперь в редакционном парке ее сменила Искра SW Cross – а под опытом эксплуатации Весты можно подвести черту.
Кузов
Сохранился отлично! На отбортовках порогов, поцарапанных до металла 10 лет назад, признаков ржавчины не появилось. В местах сколов и царапин – тоже.
И только неоцинкованная панель крыши сдалась. Вспучивания краски появились году на восьмом-девятом, к моменту продажи они превратились в ржавые «паучки», в том числе на задней кромке.
Перекрашенная девять лет назад крышка багажника сохранилась в отличном виде.
Двигатель
Мотор 1.6 удивил начавшимся на третьем году расходом масла. За межсервисный пробег в 15 тысяч км доливали около 1–2 литров. Масло меняли по регламенту, каждые 15 тысяч км, неоднократно тасуя бренд и сорт.
Болезнь не прогрессировала, поэтому двигатель вскрыли профилактически только на пробеге 166 тысяч км. Поршни, сетка хон на стенках цилиндров, клапаны и валы оказались в хорошем состоянии – еще около 100 тысяч км они прослужат без проблем. Заменили только маслосъемные колпачки и поршневые кольца – масложор сошел на нет.
Коробка передач
Робот с одним сцеплением – самый проблемный узел нашей Весты. Не зря вазовцы быстро отказались от этой коробки.
Вызывающе медленные переключения ускорили другой прошивкой.
Сцепление – расходный материал. Пятое по счету установили на пробеге 142 тысячи км. Рекорд ходимости для одного комплекта – 55 тысяч км.
На 145 тысячах км пропала вторая передача. Вскрытие обнаружило необъяснимую кончину двух вилок и второй передачи. Спасибо, что железо отечественное, всё есть в наличии. Ремонт по нынешним временам обошелся недорого, в 39 тысяч рублей.
Приводы до конца стояли родные.
Ходовая, рулевое, тормоза
Ресурс заводских деталей считаем отличным. Даже стойки стабилизатора служат больше 100 тысяч км. В районе 150–170 тысяч км заменили шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники.
Спереди стоит четвертый комплект колодок и третий – дисков. Сзади только недавно первый раз заменили колодки.
Остальное
Помпа отслужила чуть больше 100 тысяч км. Термостат меняли два раза. Причем первый раз по ошибке, а поставленный вместо заводского Лузар отходил всего 40 тысяч км. По 160 тысяч км отслужили основной радиатор и топливный насос.
Приводной ремень заменили во время ремонта двигателя, но положенные по регламенту 180 тысяч км он бы прошел. Стартер, генератор и катушки зажигания внимания не потребовали. Заводской аккумулятор отработал больше пяти лет.
Выпуск особой живучестью не отличается. Из-за отсутствия дополнительной опоры, внедренной позже, на нашей машине дважды приходилось менять «гофру». Подваривали сгнивший тракт в районе глушителя. На 150 тысячах км сдался каталитический нейтрализатор.
Оборудование и отделка
Система вентиляции спроектирована отменно: во влажную погоду можно не включать кондиционер, стекла и так не запотевают. Первая его заправка потребовалась в середине девятого лета. Салонный фильтр прекрасно отхаживает положенные 15 тысяч км.
Тканевая обивка слегка вытянулась на подушке водительского кресла. И это единственный признак износа. Отделка немаркая, легко чистится. А вот пластик руля начал шелушиться.
«Сверчки» появились в салоне на пробеге 90–100 тысяч км. Но выпала возможность сделать полную шумоизоляцию, чем мы и воспользовались.
Гаснущие поворотники в корпусах зеркал вылечили по гарантии со второго раза. Из электрических проблем на момент продажи машины – отказавшие обогрев левого зеркала и подсветка шкалы топливомера. Очевидно, в обоих случаях виноват плохой контакт.
То же – с фарами. Последние пару лет приходится периодически постукивать по корпусу, чтобы «проснулись» габариты, ходовые огни и поворотники. С основным светом таких проблем нет.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
|
Законопроект о продаже «красивых» номеров
|
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6
Вывод
Дорестайлинговую Весту смело рекомендуем – редакционная машина показала себя молодцом, а ведь она из начальных партий! Теперь интереснее будет сравнить ее с Искрой, которую мы тоже купили одними из первых.
Лада Веста, 1,6 (106 л. с.), Р5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 185 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–185 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–182 500 км – 1 069 828 ₽
- Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,8 л/100 км) – 679 269 ₽
- Расходы на содержание: 182 500– 85 000 км – 10 618 ₽
- Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,0 л/100 км) – 10 618 ₽
- Общие расходы –1 080 446 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 5,84 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
