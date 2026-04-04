#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Лада Веста с пробегом 185 тысяч: как сохранилась? За сколько продали?

Опубликован итоговый отчет по эксплуатации Лады Весты 2015 года в парке «За рулем»

Спасибо, Веста!

Лада Веста, купленная нами в первый месяц продаж в 2015 году, отработала 10 лет и 2 месяца, проехав 185 тысяч км. Теперь в редакционном парке ее сменила Искра SW Cross – а под опытом эксплуатации Весты можно подвести черту.

Кузов

Сохранился отлично! На отбортовках порогов, поцарапанных до металла 10 лет назад, признаков ржавчины не появилось. В местах сколов и царапин – тоже.

И только неоцинкованная панель крыши сдалась. Вспучивания краски появились году на восьмом-девятом, к моменту продажи они превратились в ржавые «паучки», в том числе на задней кромке.

Перекрашенная девять лет назад крышка багажника сохранилась в отличном виде.

Металл пола кузова не тронут коррозией даже в местах, не покрытых заводской мастикой. Но на большинстве кромок ржавчина проступила. При обслуживании радиаторов заметили коррозию и на торцах лонжеронов.
Металл пола кузова не тронут коррозией даже в местах, не покрытых заводской мастикой. Но на большинстве кромок ржавчина проступила. При обслуживании радиаторов заметили коррозию и на торцах лонжеронов.

Двигатель

Мотор 1.6 удивил начавшимся на третьем году расходом масла. За межсервисный пробег в 15 тысяч км доливали около 1–2 литров. Масло меняли по регламенту, каждые 15 тысяч км, неоднократно тасуя бренд и сорт.

Количество нагара на поршнях и клапанах нормальное для почти 170 тысяч км пробега. Лака и смол внутри мотора нет.
Количество нагара на поршнях и клапанах нормальное для почти 170 тысяч км пробега. Лака и смол внутри мотора нет.

Болезнь не прогрессировала, поэтому двигатель вскрыли профилактически только на пробеге 166 тысяч км. Поршни, сетка хон на стенках цилиндров, клапаны и валы оказались в хорошем состоянии – еще около 100 тысяч км они прослужат без проблем. Заменили только маслосъемные колпачки и поршневые кольца – масложор сошел на нет.

Коробка передач

Робот с одним сцеплением – самый проблемный узел нашей Весты. Не зря вазовцы быстро отказались от этой коробки.

Вызывающе медленные переключения ускорили другой прошивкой.

Сцепление – расходный материал. Пятое по счету установили на пробеге 142 тысячи км. Рекорд ходимости для одного комплекта – 55 тысяч км.

В роботизированной коробке передач к 145 тысячам км «ушли» две вилки, вторая передача плюс мелочи: синхронизатор третьей передачи, по паре подшипников и сальников.
В роботизированной коробке передач к 145 тысячам км «ушли» две вилки, вторая передача плюс мелочи: синхронизатор третьей передачи, по паре подшипников и сальников.

На 145 тысячах км пропала вторая передача. Вскрытие обнаружило необъяснимую кончину двух вилок и второй передачи. Спасибо, что железо отечественное, всё есть в наличии. Ремонт по нынешним временам обошелся ­недорого, в 39 тысяч рублей.

Приводы до конца стояли родные.

Ходовая, рулевое, тормоза

Ресурс заводских деталей считаем отличным. Даже стойки стабилизатора служат больше 100 тысяч км. В районе 150–170 тысяч км заменили шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники.

170 тысяч км – отличный пробег для родных шаровых опор. С завода они приклепаны к рычагам, при замене заклепки уступают место болтам.
170 тысяч км – отличный пробег для родных шаровых опор. С завода они приклепаны к рычагам, при замене заклепки уступают место болтам.

Спереди стоит четвертый комплект колодок и третий – дисков. Сзади только недавно первый раз заменили колодки.

Остальное

Помпа отслужила чуть больше 100 тысяч км. Термостат меняли два раза. Причем первый раз по ошибке, а поставленный вместо заводского Лузар отходил всего 40 тысяч км. По 160 тысяч км отслужили основной радиатор и топливный насос.

Для нашей Весты из первых выпусков регламентом заявлена замена ремня ГРМ на 180 тысячах км, но развалившаяся помпа заставила поменять его вскоре после 100 тысяч км.
Для нашей Весты из первых выпусков регламентом заявлена замена ремня ГРМ на 180 тысячах км, но развалившаяся помпа заставила поменять его вскоре после 100 тысяч км.

Приводной ремень заменили во время ремонта двигателя, но положенные по регламенту 180 тысяч км он бы прошел. Стартер, генератор и катушки зажигания внимания не потребовали. Заводской аккумулятор отработал больше пяти лет.

Выпуск особой живучестью не отличается. Из-за отсутствия дополнительной опоры, внедренной позже, на нашей машине дважды приходилось менять «гофру». Подваривали сгнивший тракт в районе глушителя. На 150 тысячах км сдался каталитический нейтрализатор.

Оборудование и отделка

Система вентиляции спроектирована отменно: во влажную погоду можно не включать кондиционер, стекла и так не запотевают. Первая его заправка потребовалась в середине девятого лета. Салонный фильтр прекрасно отхаживает положенные 15 тысяч км.

Корпус антенны треснул на морозе. Оказалось, это гарантийный случай. Когда это случилось во второй раз, купили китайский аналог. И пожалели: качество приема радио отвратительное.
Корпус антенны треснул на морозе. Оказалось, это гарантийный случай. Когда это случилось во второй раз, купили китайский аналог. И пожалели: качество приема радио отвратительное.

Тканевая обивка слегка вытянулась на подушке водительского кресла. И это единственный признак износа. Отделка немаркая, легко чистится. А вот пластик руля начал шелушиться.

«Сверчки» появились в салоне на пробеге 90–100 тысяч км. Но выпала возможность сделать полную шумоизоляцию, чем мы и воспользовались.

Отклеилось от основания левое зеркало заднего вида. Домашний ремонт отнял пять минут.
Отклеилось от основания левое зеркало заднего вида. Домашний ремонт отнял пять минут.

Гаснущие поворотники в корпусах зеркал вылечили по гарантии со второго раза. Из электрических проблем на момент продажи машины – отказавшие обогрев левого зеркала и подсветка шкалы топливомера. Очевидно, в обоих случаях виноват плохой контакт.

То же – с фарами. Последние пару лет приходится периодически постукивать по корпусу, чтобы «проснулись» габариты, ходовые огни и поворотники. С основным светом таких проблем нет.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Вывод

Дорестайлинговую Весту смело рекомендуем – редакционная машина ­показала себя молодцом, а ведь она из начальных партий! Теперь интереснее будет сравнить ее с Искрой, которую мы тоже купили одними из первых.

В трейд-ин за Весту дали 400 тысяч рублей. А выставили – за 545 тысяч. Но для будущего владельца всё честно: дилер ничего не подкрашивал, пробег не скручивал. На сайтах объявлений массовые предложения по Вестам начинаются с 450–470 тысяч рублей.
В трейд-ин за Весту дали 400 тысяч рублей. А выставили – за 545 тысяч. Но для будущего владельца всё честно: дилер ничего не подкрашивал, пробег не скручивал. На сайтах объявлений массовые предложения по Вестам начинаются с 450–470 тысяч рублей.

Лада Веста, 1,6 (106 л. с.), Р5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2015
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
  • Пробег на момент отчета – 185 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–185 000 км)*

  • Расходы на содержание: 0–182 500 км – 1 069 828 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,8 л/100 км) – 679 269 ₽
  • Расходы на содержание: 182 500– 85 000 км – 10 618 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,0 л/100 км) – 10 618 ₽
  • Общие расходы –1 080 446 ₽
  • Стоимость 1 км пробега – 5,84 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Лада Веста 2015
В трейд-ин за Весту дали 400 тысяч рублей. А выставили – за 545 тысяч. Но для будущего владельца всё честно: дилер ничего не подкрашивал, пробег не скручивал. На сайтах объявлений массовые предложения по Вестам начинаются с 450–470 тысяч рублей.
Металл пола кузова не тронут коррозией даже в местах, не покрытых заводской мастикой. Но на большинстве кромок ржавчина проступила. При обслуживании радиаторов заметили коррозию и на торцах лонжеронов.
В роботизированной коробке передач к 145 тысячам км «ушли» две вилки, вторая передача плюс мелочи: синхронизатор третьей передачи, по паре подшипников и сальников.
170 тысяч км – отличный пробег для родных шаровых опор. С завода они приклепаны к рычагам, при замене заклепки уступают место болтам.
Количество нагара на поршнях и клапанах нормальное для почти 170 тысяч км пробега. Лака и смол внутри мотора нет.
Для нашей Весты из первых выпусков регламентом заявлена замена ремня ГРМ на 180 тысячах км, но развалившаяся помпа заставила поменять его вскоре после 100 тысяч км.
Отклеилось от основания левое зеркало заднего вида. Домашний ремонт отнял пять минут.
Корпус антенны треснул на морозе. Оказалось, это гарантийный случай. Когда это случилось во второй раз, купили китайский аналог. И пожалели: качество приема радио отвратительное.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 73488
04.04.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+3

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-94