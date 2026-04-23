Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
24 апреля
Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
Автоподписка на Lada Vesta: почти всё включено. Цена известна

АВТОВАЗ запустил подписку на Lada Vesta для физлиц за 44 тыс. рублей в месяц

АВТОВАЗ официально запустил программу долгосрочной подписки на новые машины, которая получила название «Lada Легко».

По сути, это аренда автомобиля с фиксированным ежемесячным платежом. На старте клиентам доступен только седан Lada Vesta с полуторалитровым двигателем и автоматической коробкой в версии «Практик», но в будущем модельный ряд обещают расширить.

«Разворачивайтесь и уходите»: эксперт выдала жесткие правила покупки авто с рук

Чтобы оформить подписку, не нужно ехать к дилеру: заявку оставляют на официальном сайте, затем оператор связывается с клиентом и помогает создать личный кабинет. Там уже выбирают цвет, комплектацию и опции, после чего система рассчитывает индивидуальный платеж.

Для Vesta «Практик» он составляет 43 990 рублей в месяц, а для тех, кто оставит заявку с 23 по 30 апреля, действует специальная цена – 39 990 рублей. При заключении договора вносят возвратный депозит размером в три месячных платежа, который вернут после окончания срока подписки. Весь процесс оформления занимает до двух недель.

Машину передают полностью готовой к использованию: в стоимость уже включены полисы ОСАГО и каско, два первых технических обслуживания, помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение у официального дилера.

Автоподписка на Lada Vesta: почти всё включено. Цена известна

При этом управлять автомобилем могут еще два дополнительных водителя. Лимит пробега в год – 30 тысяч километров, а география поездок по России практически не ограничена, за исключением нескольких регионов, где пока нет полноценного ремонтного и сервисного обслуживания.

Топливо, платные дороги, парковку, штрафы и любые работы, не связанные с техобслуживанием, клиент оплачивает сам.

Договор рассчитан на один год, после чего автомобиль надо вернуть без конструктивных изменений, с учетом только естественного износа. Полный выкуп машины по окончании срока подписки пока не предусмотрен.

Программа предназначена для физлиц, но в ближайшее время условия обещают адаптировать и для корпоративных клиентов, включая водителей такси.

Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
23.04.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-95