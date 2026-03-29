Подписка на Lada Vesta: кто будет ее покупать

Эксперт Иванов оценил перспективы платной подписки на модели Lada

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил планы компании запустить платную подписку на Lada Vesta. Стоимость составит около 40 тысяч рублей в месяц, в нее войдут ОСАГО, каско, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.

По словам эксперта Алексея Иванова, владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс», такой формат оказывается удобнее кредита для тех, кто хочет фиксированных эксплуатационных расходов.

Рынок к подобным сервисам уже готов: аналогичные программы подписки предлагают Rexrent, Citydrive и «Яндекс Драйв», но их минимальный порог входа выше – от 58 500 рублей в месяц, а представлены в основном Haval, Volkswagen и Chery. На этом фоне Веста за 40 тысяч рублей выглядит конкурентоспособно, особенно если дилерская сеть обеспечит доступность в регионах, где каршеринговые подписки практически отсутствуют.

« Лимит в 30 000 км в год и годовой договор сужают целевую аудиторию: для тех, кто ездит больше, или живет за МКАДом и хочет гибкости – это ограничение критично. Успех будет зависеть от того, насколько четко АВТОВАЗ попадет в свою аудиторию: скорее всего это корпоративные клиенты, молодые горожане без кредитной истории и те, кто не хочет связываться с обслуживанием машины самостоятельно. Если логистика и сервисная поддержка окажутся на уровне – модель приживется. Если нет – останется красивым слайдом презентации»,– заключил Алексей Иванов.

Ранее «За рулем» сообщал , что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
29.03.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-94