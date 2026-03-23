Автомобили Lada будут доступны по подписке? Вот что известно

АВТОВАЗ рассматривает запуск платной подписки на автомобили Lada

Пресс-служба АВТОВАЗа подтвердила, что на предприятии просчитывают бизнес-кейс с запуском платной подписки на автомобили Lada, сообщает ТАСС.

Издание напоминает, что ранее в ряде СМИ прошла информация о том, на конференции дилеров отечественного автогиганта была показана презентация с описанием подписки на автомобили семейства Lada Vesta. Из презентации следовало, что договор аренды будет заключаться на 12 месяцев, а в условиях значатся возможность управления тремя водителями и максимальный годовой пробег в 30 тысяч км.

Кроме того, в стоимость будут включены полисы ОСАГО и каско, а также техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность. Ежемесячный платеж, согласно опубликованным данным, сразу после запуска программы будет составлять 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года – 43 990 рублей.