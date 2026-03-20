Эти машины скоро станут основой парка такси в России

«Автотор»: электрокары локального производства станут основой парка такси в РФ

В «Автоторе» считают, что будущее российского такси – за электромобилями, собранными с высокой степенью локализации внутри страны. В пресс-службе калининградского завода пояснили, что такой транспорт лучше всего подходит для условий активной эксплуатации в такси и каршеринге.

Примером успешного внедрения представители компании назвали электрический седан Амберавто А5 . В Калининградской области на его базе уже два года работает специализированный парк такси. Кроме того, эти машины доступны и в местных сервисах каршеринга.

«Этот опыт показывает, что высоколокализованный электротранспорт – идеальное решение для такси будущего, и мы готовы масштабировать этот проект на другие регионы», – заявили на «Автоторе».

Амберавто А5

Там добавили, что компания вместе с властями региона продолжает работу по углублению локализации производства.

За два года завод выпустил 1,3 тысячи экземпляров Амберавто А5 . Инвестиции направлены в том числе на создание независимой компонентной базы, включая критически важные узлы и агрегаты.

