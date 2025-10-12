Этот российский автомобиль впервые стал лидером сегмента

Амберавто А5 впервые стал самым продаваемым электромобилем в России

В сентябре 2025 года в России было продано 153 электрических седана Амберавто А5, что позволило этому отечественному автомобилю впервые занять первое место на рынке новых электромобилей за месяц.

Амберавто А5

Предыдущий лидер, китайский кроссовер Zeekr 001, опустился на вторую позицию с 135 проданными единицами.

Zeekr 001 оказался единственным иностранным автомобилем в топ-5. На третьем месте разместился кроссовер Москвич 3е с тиражом в 93 единицы.

Далее следуют две модели Evolute – седан i-PRO и кроссовер i-JOY с 86 и 67 реализованными экземплярами соответственно. Также стоит отметить улучшение позиций марки Амберавто в марочном рейтинге: в сентябре она заняла третье место с продажами 153 электрокаров, поднявшись с четвертой позиции в августе.

Интерьер Амберавто А5

Наиболее успешные бренды по итогам сентября – Zeekr (303 шт.) и Evolute (166 шт.), в то время как BYD и Москвич разместились ниже с 103 и 93 проданными единицами соответственно.

Эксперты агентства «Автостат» указывают, что успех продаж Амберавто, представленной только одной моделью А5, объясняется ее конкурентоспособной ценой благодаря государственной поддержке и программам кредитования.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.