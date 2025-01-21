Электромобиль для такси и каршеринга — а каков запас хода?

Эксперт «За рулем» испытал электроседан Амберавто А5

Амберавто А5 – первая модель нового бренда.

Автотор планирует выпускать целую линейку электромобилей: как собственных, так и «моделей, созданных совместно с партнерами». К последним и относится седан А5.

Наш, но это не точно

Под моделью, созданной совместно с партнерами, подразумевается пока что готовый китайский продукт JMEV Yi. И в наших руках еще не товарный экземпляр, а опытный, собранный в Китае. В будущем планируется глубокая локализация.

Тяговой батареи производства Tianjin EV Energies емкостью 60,2 кВт·ч должно хватать на 520 км. Разумеется, в специальном китайском ездовом цикле CLTC при расходе энергии на уровне 11 кВт·ч на 100 км.

Реальность оказалась иной: при нормальной езде у меня получалось около 20–21 кВт·ч на каждую сотню, хотя не могу сказать, что я пытался играть в светофорные гонки. Так что в городском режиме А5 может протянуть 250–300 км . Не самый плохой результат, если использовать Амбер в черте города, где есть хоть какая-то зарядная инфраструктура. К слову, у прототипа разъемы зарядки формата CCS, но у серийных Амберов уже будут привычные для китайских «электричек» разъемы GB-T.

Под «капотом» нет даже маленького отделения для проводов зарядки – под ним разместили электродвигатель, инвертор и 12‑вольтовую АКБ.

Синхронный двигатель расположился по-автомобильному спереди, над передней осью. И вместе с инвертором занял всё пространство под «капотом» – о дополнительном багажнике спереди речи нет.

Привод у А5 только на переднюю ось. С выходной мощностью 160 л. с. относительно легкий, по электрическим меркам, седан снаряженной массой чуть более 1,5 т разгоняется уверенно.

Привод только на передние колеса. Тяговая батарея расположилась в полу. Передняя и задняя подвески – независимые.

Он не способен оставить на старте со светофора весь поток позади, как это могут Zeekr или Avatr. Но десяти секунд до первой сотни вполне достаточно. Второй сотни, разумеется, достичь не удастся: максимальная скорость упирается в 140 км/ч.

Но даже после легальных для той же московской кольцевой 100 км/ч расход энергии растет на глазах. А5 – исключительно городской житель . И главное, чтобы в городе была хорошая погода и ровные дороги.

Условный комфорт

Стоило пойти мокрому снегу, как стекла начали запотевать. Не только боковые, но и лобовое! Электрического обогрева нет, а из дополнительных имеются только обогрев сидений и руля. Приходилось постоянно врубать интенсивный обдув лобового.

Надеюсь, на серийных электромобилях эффективность однозонного климат-контроля будет выше и он не допустит подобного даже в автоматическом режиме. Мне же пару раз приходилось пользоваться тряпочкой. Интересно, что как только я попадал в глухую пробку, стекла переставали потеть.

Форма виртуальных приборов оригинальна. Читается всё хорошо, четкость на высоте.

Со второго ряда можно регулировать громкость и переключать треки или радиостанции. Решение, показывающее, для каких целей электромобиль ­создавался.

Передняя панель выглядит и ощущается дорого. А вот эргономика средняя: сиденье хочется опустить пониже.

На этом фоне я уже как-то перестал замечать проблемы с эргономикой, хотя устроиться удобно за рулем не получилось. И это при том, что руль регулируется в двух направлениях и в широких диапазонах.

Всё портит высоко установленное сиденье, у которого, к тому же, довольно тесные валики боковой поддержки. Мне-то было удобно, но есть люди и крупнее – боюсь, они могут просто упереться спиной в такую плотную поддержку.

Сзади комфорт тоже относительный: места много, но подушка расположена низко. Так что ноги всегда согнуты, а деть их некуда – под передними сиденьями места для ступней нет.

Места на втором ряду хватает, но сидеть неудобно: подушка расположена низко.

Ситуацию может скрасить лишь возможность менять со второго ряда громкость и треки медиасистемы. Интересное решение, особенно если хочется побесить водителя.

Захожу в привычный поворот, но А5 слушается неохотно, с большим креном, заваливаясь на борт. Шины начинают визжать рано. Обратная связь на руле? Космический вакуум.

Амбер совершенно не любит езды, он любит перемещаться. И то, что А5 рулится не ахти, вовсе не означает, что у него мягкая подвеска. На привычных «лежачих полицейских» она начинает замыкаться когда этого не ждешь. Даже на крупных заплатках приходится гасить скорость.

Багажник средних размеров. В нем же хранятся провода для быстрой и медленной зарядки.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ По сути своей, Амбер А5 – это подзабытый совместный проект Renault и китайского концерна JMC. Идея была проста – создать относительно доступный электромобиль гольф-класса для работы в такси и каршеринге. Китайская «электричка» под именем JMEV Yi была показана на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2021 года. В Европе машину продавали как Mobilize Limo. За два года не было реализовано даже сотни электромобилей. Потому компания Renault поспешила избавиться от неудачного проекта, а JMEV стал появляться на других рынках – в Израиле (Eveasy Limo), Мексике (JMEV GSE), Иране (Iran Khodro Luna GRE EV). И в России, где будет второй, после материнского Наньчана, завод по сборке этого электромобиля.

Работы много не бывает

Амбер А5 вызывает смешанное чувство. Похвально, что у нас стараются наладить производство электромобилей с обещанием увеличивать локализацию. Но как автомобиль в нынешнем виде А5 производит впечатление сырого продукта. Дело не в отсутствии русификации – дело в том, как он скомпонован и как едет. А еще нужна адаптация к нашим дорогам и климату.

И, конечно, локализация. Если удастся опустить цену с нынешних трех миллионов (первые живые А5 уже есть у дилеров) хотя бы до двух с половиной – это будет всё еще дорого, но гораздо ­приятнее.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Амберавто любит ровные дороги. На ямах энергоемкости не хватает.

Неплохой запас хода, достаточная динамика Эргономика, комфорт, ездовые настройки

АМБЕРАВТО А5

Длина / ширина / высота / база 4675 / 1835 / 1480 / 2750 мм

4675 / 1835 / 1480 / 2750 мм Снаряженная / полная масса 1600 / 1975 кг

1600 / 1975 кг Объем багажника 410 л

410 л Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,2 с

10,2 с Двигатель синхронный электродвигатель, 118 кВт/160 л. с., 225 Н·м

синхронный электродвигатель, 118 кВт/160 л. с., 225 Н·м Емкость батареи / запас хода на электротяге 60,2 кВт·ч / 520 км

60,2 кВт·ч / 520 км Трансмиссия передний привод