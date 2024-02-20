На «Автоторе» представили собственный глубоколокализованный седан

«Автотор» заявил о выпуске электромобиля собственного бренда Амберавто А5

Российский автомобильный холдинг «Автотор» объявил о выпуске электрического седана под собственным брендом Амберавто А5, который может проехать до 520 км на одной зарядке.

Этот электрокар, созданный в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером, адаптирован для эксплуатации в условиях российского климата, прошел сертификацию и включен в программу глубокой локализации производства.

Первые экземпляры Амберавто А5 были собраны на заводе «Автотор» в Калининграде еще в конце 2023 года, а сейчас планируется увеличить в модели долю локализованных компонентов, включая критически важные детали.

Дизайн кузова седана выдержан в современном стиле. Светодиодные фары выполнены в форме «ночная стрела» с матричными модулями, обеспечивая видимость на дороге в любое время суток.

Габариты автомобиля составляют 4675 x 1835 x 1480 мм с колесной базой 2750 мм. Он оснащен передней подвеской МакФерсон и задней многорычажной.

Амберавто А5 будет комплектоваться электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами, производство которых запланировано на 2024-2025 годы. Первые модели будут реализованы в пределах Калининградского региона для тестирования перед началом массового производства.

Седан оснащен электрическим синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 160 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 60,2 кВт⋅ч, а гарантия на нее – 8 лет или 150 тыс. км.

Создать собственную производственную базу «Автотору» позволил многолетний опыт сотрудничества с иностранными брендами. В названии «Амберавто» сочетаются две важные составляющие экономики региона – янтарь (от англ. amber) и автопроизводство.

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Источник: «Автотор»