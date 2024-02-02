«Автотор» будет выпускать 2- и 4-местные пикапы

Горбунов: «Автотор» в 2025 году начнет выпуск пикапов собственной разработки

Калининградский завод «Автотор» в 2025 году запустит серийное производство электрокаров собственной разработки. Но пилотные экземпляры представят уже в текущем году. Такими планами предприятия с РИА Новости поделился глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.

«Работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Он создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую (более 90%) локализацию. Большая часть компонентов, включая критически важные, будет производиться на новых заводах, которые создает "Автотор"», — уточнил глава совета директоров.

Горбунов подчеркнул, что двух- и четырехместные пикапы — это собственная разработка. Планируется также сделать комплектацию для маломобильных граждан. Параллельно с этим на заводе совместно с китайскими партнерами выпускают другой электрокар. В декабре 2023 года с конвейера сошла пилотная партия в 200 экземпляров. По словам Горбунова, все электрокары реализуют в Калининграде.

«Все модели компактных электромобилей - как собственной разработки, так и выпускаемые в рамках технологического сотрудничества с партнерами - будут представлены на рынке под общим брендом, поскольку они включены в общую масштабную программу по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, которую реализует "Автотор"», — объяснил топ-менеджер.

Дебют новинки состоится уже в самое ближайшее время, подчеркнул Горбунов.

Основанный в 1994 году «Автотор» первым в РФ наладил выпуск автомобилей иностранных брендов, ежегодно в цехах завода собирают более 280 тысяч машин. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

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Источник: ria.ru