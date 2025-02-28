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Стало известно, когда в России появится Subaru Forester нового поколения

Новый Subaru Forester поступит к российским дилерам в декабре 2025 года

Subaru Forester VI появится в продаже в РФ не ранее декабря 2025 года, сообщили источники в дилерской среде. Возможно, поставки могут быть сдвинуты на апрель-май 2026 года.

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Автомобили текущего поколения ввозятся в РФ через Казахстан из Японии, но поставки кроссоверов следующей итерации придется организовывать уже из Америки.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Subaru Forester VI поколения дебютировал в ноябре 2023 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель заметно изменилась внешне. Кроссовер прибавил в длину 15 мм (4 656 мм), а в ширину – 13 мм (теперь 1 829 мм). Модель создана на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform).

Новый Forester получил электрический усилитель тормозов и обновленный рулевой механизм. В салоне появился экран мультимедийной системы Starlink диагональю 11,6 дюйма.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Под капотом Subaru Forester VI находится уже знакомый оппозитный атмосферник объемом 2,5 л и мощностью 183 л.с. вместо прежних 185 л.с. с увеличенным с 239 Нм до 241 Нм крутящим моментом и вариатор Lineartronic.

Полный привод на модели сохранен даже в базовом исполнении, но в зависимости от комплектации система X-Mode имеет один или два внедорожных режима.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
28.02.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21