Стало известно, когда в России появится Subaru Forester нового поколения

Новый Subaru Forester поступит к российским дилерам в декабре 2025 года

Subaru Forester VI появится в продаже в РФ не ранее декабря 2025 года, сообщили источники в дилерской среде. Возможно, поставки могут быть сдвинуты на апрель-май 2026 года.

Автомобили текущего поколения ввозятся в РФ через Казахстан из Японии, но поставки кроссоверов следующей итерации придется организовывать уже из Америки.

Subaru Forester

Subaru Forester VI поколения дебютировал в ноябре 2023 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель заметно изменилась внешне. Кроссовер прибавил в длину 15 мм (4 656 мм), а в ширину – 13 мм (теперь 1 829 мм). Модель создана на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform).

Новый Forester получил электрический усилитель тормозов и обновленный рулевой механизм. В салоне появился экран мультимедийной системы Starlink диагональю 11,6 дюйма.

Subaru Forester

Под капотом Subaru Forester VI находится уже знакомый оппозитный атмосферник объемом 2,5 л и мощностью 183 л.с. вместо прежних 185 л.с. с увеличенным с 239 Нм до 241 Нм крутящим моментом и вариатор Lineartronic.

Полный привод на модели сохранен даже в базовом исполнении, но в зависимости от комплектации система X-Mode имеет один или два внедорожных режима.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: Autonews.ru