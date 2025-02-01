Популярные в России кроссоверы отзывают из-за опасного для жизни дефекта

Subaru отзывает 20 тыс. кроссоверов Forester 2025 года из-за проблемы с колесами

Subaru отзывает 20 366 экземпляров модели Forester из-за потенциальной проблемы с 18-дюймовыми легкосплавными колесами.

Согласно информации, предоставленной Subaru, дефект был выявлен в октябре 2024 года. Выяснилось, что поверхность крепления колес могла быть изготовлена с ошибкой. Это означает, что колеса могут не обеспечивать достаточную устойчивость автомобиля на дороге, что в свою очередь увеличивает риск аварийных ситуаций.

Subaru Forester 2025

Хотя на данный момент компания не зафиксировала ни одного случая ДТП, связанного с этим дефектом, меры предосторожности и отзыв автомобилей стали необходимыми.

Владельцы автомобилей Forester 2025 года получат уведомления о проблеме в марте. В них будет указано, как именно можно обратиться в официальные дилерские центры для проверки и, при необходимости, замены неисправных колес. Subaru подчеркивает, что процесс проверки и замены колес будет бесплатным для владельцев.

Кроме того, Subaru поручила своим дилерам немедленно идентифицировать отозванные автомобили и маркировать их, чтобы предотвратить их дальнейшую доставку или использование до завершения ремонта.

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Источник: 32cars