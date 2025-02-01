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Популярные в России кроссоверы отзывают из-за опасного для жизни дефекта

Subaru отзывает 20 тыс. кроссоверов Forester 2025 года из-за проблемы с колесами

Subaru отзывает 20 366 экземпляров модели Forester из-за потенциальной проблемы с 18-дюймовыми легкосплавными колесами.

Согласно информации, предоставленной Subaru, дефект был выявлен в октябре 2024 года. Выяснилось, что поверхность крепления колес могла быть изготовлена с ошибкой. Это означает, что колеса могут не обеспечивать достаточную устойчивость автомобиля на дороге, что в свою очередь увеличивает риск аварийных ситуаций.

Subaru Forester 2025
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Хотя на данный момент компания не зафиксировала ни одного случая ДТП, связанного с этим дефектом, меры предосторожности и отзыв автомобилей стали необходимыми.

Владельцы автомобилей Forester 2025 года получат уведомления о проблеме в марте. В них будет указано, как именно можно обратиться в официальные дилерские центры для проверки и, при необходимости, замены неисправных колес. Subaru подчеркивает, что процесс проверки и замены колес будет бесплатным для владельцев.

Кроме того, Subaru поручила своим дилерам немедленно идентифицировать отозванные автомобили и маркировать их, чтобы предотвратить их дальнейшую доставку или использование до завершения ремонта.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Subaru
Количество просмотров 2546
01.02.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+20