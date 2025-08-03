Subaru Impreza 2026 года стала дороже и слабее

Subaru представила Impreza 2026 года, цена на нее начинается от 26 595 долларов

Популярные автомобили становятся все менее доступными, и некоторым покупателям, возможно, придется вычеркнуть Subaru Impreza из своего списка.

Так, Impreza 2026 года выросла в цене с 24 360 до 26 595 долларов, улучшения при этом сомнительные.

Топовая Impreza RS «обновилась» до обновленного 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя. Менее сильный, чем предшественник, мотор имеет мощность, сниженную со 182 л.с. до 180 л.с., при этом крутящий момент остался прежним – 241 Н·м.

Это не похоже на улучшение, но в Subaru утверждают, что двигатель обеспечивает больший крутящий момент для лучшей отзывчивости на низких оборотах.

Он работает в паре с вариатором и стандартной системой полного привода.

У Sport, с другой стороны, есть знакомый 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 196 Н·м. Он работает в паре с той же коробкой передач и системой полного привода, что и RS.

Дополнительных изменений немного, например, Impreza 2026 года теперь оснащена системой автоматического выключения двигателя после 30 минут работы на холостом ходу.

Impreza 2026 года будет производиться в Гумме (Япония) и поступит в дилерские центры этой осенью.

Источник: Carscoops