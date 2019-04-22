Subaru отзывает 52 тысячи дефектных автомобилей

В России объявлена сервисная кампания, в которой участвуют модели Impreza, XV, Forester, BRZ, WRX и WRX STI.

Subaru WRX
Subaru WRX

Subaru > WRX

Subaru XV
Subaru XV

Subaru > XV

Subaru BRZ
Subaru BRZ

Subaru > BRZ

Subaru Impreza
Subaru Impreza

Subaru > Impreza

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

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Subaru объявила о начале в России двух отзывных кампаний, в ходе которых предусмотрен ремонт 52 043 дефектных автомобилей.

Под отзыв попало 12 723 автомобиля Subaru Impreza, XV, Forester и BRZ, купленных на территории нашей страны в период с 2012 по 2014 годы. Автомобили участвуют в сервисной кампании из-за возможного усталостного разрушения клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. В рамках работ по устранению дефекта предусматривается замена клапанных пружин двигателя.

Под отзыв также попали 39 320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, купленные в период с 2009 по 2016 годы. У них в корпус выключателя стоп-сигналов может попадать газообразный силикон, где из-за него может нарушаться контакт электропроводящих поверхностей. Этот силикон является составляющим элементом, например, кондиционера для белья, пропитки влажных салфеток, дезодорантов, спреев для волос, кремов для рук и солнцезащитных кремов, антистатического спрея, косметики, смазок и так далее. В результате нарушения контакта может загораться предупреждающая лампа системы EyeSight и предупреждающая лампа системы VDC, а стоп-сигналы, наоборот, перестают срабатывать. Не исключены и сбои при запуске двигателя с кнопки, а рычаг автоматической коробки блокируется в положении «P». Ремонтные работы предусматривают замену корпуса выключателя стоп-сигналов на модифицированный.


Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего удобного официального дилера Subaru. О том, что их машины участвуют в сервисной кампании, владельцев по телефону или почте известят официальные представители ООО «Субару Мотор». Но узнать о необходимости визита в сервис можно и самостоятельно, сравнив VIN—код автомобиля со списками кодов отзываемых автомобилей, опубликованными на сайте Росстандарта:

Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев. Необходимые запчасти также будут предоставляться бесплатно, за счет завода-изготовителя.

Фото: Subaru

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