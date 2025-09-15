Суровый рамный внедорожник получил дизельный мотор и зимний пакет в России

#
16 сентября
16 сентября
16 сентября
Российский дистрибьютор марки BAW начинает прием предварительных заказов на рамный внедорожник BAW 212 в новой комплектации с дизельным двигателем Diesel RUS. Стоимость данной модели составляет 3 650 000 рублей.

Под капотом «китайского УАЗа» установлен 2,0-литровый турбодизель 4F20TC53 от китайской компании Foton, ранее использовавшийся в пикапах Tunland. Этот двигатель развивает 170 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента, в паре с ним работает классический 8-ступенчатый автомат ZF и система полного привода типа Part-Time с блокировкой заднего дифференциала.

Как и было заявлено в BAW, дизельный 212-й стал оснащен расширенным зимним пакетом, который включает обогрев руля, лобового стекла, водительского сиденья (включая функцию массажа), внешних зеркал и форсунок стеклоомывателя, как это реализовано в комплектации Adventurer RUS.

Кроме того, модель с дизельным двигателем оснастили русифицированной мультимедийной системой с навигацией, фаркопом, электронным ручным тормозом, датчиками давления в шинах, 17-дюймовыми черными дисками, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом водительской двери, функцией запуска двигателя с кнопки, двухзонным климат-контролем и камерой кругового обзора с парктрониками.

Дополнительно BAW 212 Diesel RUS получил полностью светодиодные фары с противотуманками, автокорректор, аудиосистему на 8 динамиков, порт USB-C для зарядки смартфонов, беспроводную зарядку, датчики света и дождя, монохромную подсветку интерьера, а также электрорегулировку передних сидений и ряд других функций.

В настоящее время все автомобили BAW поставляются в Россию через схему параллельного импорта с регистрацией на физическое лицо. В ближайшее время они должны пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволит их официальную продажу на российском рынке, но стоимость автомобилей увеличится на полмиллиона рублей из-за необходимости уплаты коммерческого утильсбора.

15.09.2025 
