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Просто вездеход: обновленный «китайский УАЗ» впечатлил проходимостью и техникой

В Китае состоялась презентация второго поколения внедорожника BAW 212

В Китае презентовали новое, второе по счету поколение внедорожника BAW 212. Первое поколение модели было выпущено в 1965 году.

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Пока BAW 212 представляет собой пятидверку с цельнометаллическим кузовом, обычным бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 245 л.с., 8-ступенчатой АКП и подключаемым полным приводом типа part-time. Также есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего дифференциалов.

BAW 212
BAW 212

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

Геометрическая проходимость удивляет: угол въезда составляет 40 градусов, угол съезда — 36 градусов.

Габариты BAW 212 второго поколения 4749/1945/1999 мм при колесной базе 2860 миллиметров.

BAW 212
BAW 212

В продажу в КНР внедорожник выйдет до конца года, цена пока не раскрывается. Известно, что устаревший предшественник стоит около 100 тысяч юаней (около $14 тыс. по текущему курсу).

BAW 212
BAW 212

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Autohome
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