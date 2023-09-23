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«Китайский УАЗ» BAW BJ212 приехал в Россию – рассматриваем со всех сторон!

В Сети появился обзор внедорожника BAW BJ212 за 4 млн рублей

История китайского BAW BJ212 уходит корнями примерно туда же, куда и история УАЗ-469 и его предтечи ГАЗ-69 (вероятно, именно поэтому «китаец» так похож сразу на обоих) – в черно-белые воспоминания. Но вот в сентябре 2023 года эту машину представили в России. Импортером значится компания ДСА, что странным образом созвучно с китайским оригиналом названия – Desa.

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Вау-эффект оказался несколько смазанным ввиду объявленной цены: «китайский УАЗ» стоит, как три российских, а именно 4 млн рублей. Но может, он того действительно стоит?

Известно, что машина 2022 модельного года отличается от прежней, времен советско-китайской дружбы. У нее обновлены подвески (все равно зависимые всех колес) и интерьер. А главное, стоит турбодизель Mitsubishi с отдачей 211 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. Полный привод – по классической схеме part-time.

Кондиционер, два динамика, задние парктроники, ABS + EBD – вроде бы, простому «вояке» большего и не надо, но цена… Кстати, в Китае в 2023 году BAW BJ212 особо никому не пригодился – продали всего 345 машин. И все же, давайте посмотрим видеообзор!

Источник: MotorProject

Фото: Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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