В Россию привезли крутой китайский внедорожник с японским мотором и полным приводом

На выставке «Комтранс-2023» представили популярный внедорожник BAW BJ212

BAW BJ212 имеет долгую историю развития, начиная с советских ГАЗ-69 и УАЗ-469. Но в 2022 году было представлено новое поколение этого внедорожника с обновленной подвеской, салоном и, что особенно интересно, японским мотором Mitsubishi 4K22D4T с 6-ступенчатой механической коробкой передач и мощностью 211 л. с. Именно такой вариант привезли в Россию.

BAW BJ212

Важной особенностью BAW BJ212 является его полный привод, выполненный по схеме Part-Time, такой же, как у известных российских внедорожников УАЗ, а также у китайского Tank 300.

BAW BJ212

Габариты BAW BJ212 составляют 4360 x 1890 x 1940 мм, а колесная база равна 2620 мм. Оснащение BAW BJ212 включает в себя кондиционер, два динамика, задние парковочные датчики, а также системы ABS и EBD.

В Китае продажи BAW BJ212 были невелики: всего 345 таких внедорожников было продано в 2023 году.

Интерьер BAW BJ212

В России BAW BJ212 оценивается в 4 миллиона рублей.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Фото Андрея ДОРОФЕЕВА/китайские-автомобили.рф