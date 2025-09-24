Толковое шасси, бойкий мотор — почти спорткар за 3 млн рублей. А на чем сэкономили?

Опубликован отчет с испытаний китайского седана GAC Empow

Врум-врум! На хрипловатый, с отстрелами звук выхлопа заинтересованно оглядываются прохожие. Не помню другого среднеразмерного седана со столь злобным порыкиванием. При активной езде будет в масть, но ночью всех соседей перебудишь. Камеры-то не выпишут штраф «за громкость»?

Впрочем, Empow можно быстро «успокоить»: жмешь кнопку на экране, заслонки в выхлопной системе закрываются, и ее голос становится вполне миролюбивым.

Спорткар, что ли?

Агрегаты GAC Empow

В Китае Empow доступен с двухлитровым турбомотором, однако в Россию поставляется исключительно с «полторашкой». У нее алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мощность – достойные для такой кубатуры 170 л. с. Крутящий момент – 250 Н·м. Не спорткар.

Но моторчик бодр и тяговит – его потенциал чувствуешь с первых метров. Особенно хорош подхват на средних оборотах. Заявленных семи секунд разгона до сотни добиться не получилось, но и восемь для немаленькой машины с двигателем 1.5 – отличный результат.

GAC Empow. Цена в России от 2 999 000 ₽

Слабое звено – семиступенчатый «мокрый» робот 7WF25G собственного производства. В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Пусть не криминальные, но всё же.

Следы экономии: мотор без декоративной крышки, отсутствие пневмоупоров. Уплотнитель проложен почти по всему периметру.

При спокойной езде в режиме город/загород средний расход составляет 8–8,5 л/100 км. Но на трассе держать 130–140 км/ч накладно: трип-компьютер рисует уже 12 л/100 км.

Как едет GAC Empow

На высоких скоростях Empow летит стрелой – крепко держит прямую и не шарахается при разъезде с фурами. Да и на извилистых дорожках не промах: запас устойчивости высок, крены минимальны, руль с живым и вполне натуральным усилием.

От края брызговика до земли – всего 9 см. Долго ли он проживет?

Кажется, чего еще желать? Но мне то и дело не хватало подрулевых лепестков – заранее включать пониженную передачу перед поворотами. И для подготовки к обгонам они тоже не помешали бы.

Еще хорошо бы увеличить клиренс – при проезде «лежачих полицейских» и на дорожных волнах то и дело шкрябаешь эластичным фартуком. Я упал-отжался с рулеткой: просвет от пластиковой «защиты» – 120 мм.

Эластичный фартук перед передним колесом при сжатии подвески то и дело скребет по асфальту.

При этом на ездовой комфорт роптать не приходится. Подвеска отрабатывает неровности вполне уверенно: по плавности хода Empow – крепкий середняк.

А вот акустический комфорт – так себе. На городских скоростях в салон проникает изрядный гул от дороги, а на трассе к нему присоединяется свист ветра, запутавшегося в уплотнителях дверей. Обидно, ведь коэффициент аэродинамического сопротивления составляет достойные 0,26 – один из лучших показателей в сегменте.

Оснащение GAC Empow

Интерьер просторен, да и с эргономикой порядок. Руль и сиденья регулируются в достаточных диапазонах, подкупает и обилие физических кнопок.

Красиво и информативно: классический круглый тахометр и вписанный в него цифровой спидометр. На экран можно вывести указатели давления наддува и моторного масла, температур масла в коробке передач и воздуха на впуске.

Интерьер с отличным балансом между современным техностилем и здоровым консерватизмом. Материалы не самые дорогие, но и кричащей дешевизны нет. В качестве альтернативы черной обивке сидений предлагается бежевая.

В режиме Sport+ панель приборов смахивает на циркулярную пилу, не находите? Механический «флажок» переключения ездовых режимов и барабанчик управления громкостью – милые сердцу элементы из аналоговой эпохи.

Однако впечатление от салона разнится в зависимости от комплектации. Базовую GS за 3 млн рублей большинство обойдет стороной – она неоправданно бедная. Две подушки безопасности, кондиционер, «музыка» с двумя динамиками, 16‑дюймовые колеса – несолидно.

Разумнее доплатить 220 тысяч за исполнение GL, в котором уже 18‑дюймовые колеса, шесть подушек, климат-контроль, восемь динамиков. В придачу – обогрев ветрового стекла и руля, люк в крыше, электроприводы передних сидений, система кругового обзора, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводной зарядник, а также набор водительских ассис­тентов.

Блок управления климат-контролем удобен, но к самой системе есть вопросы: в автоматическом режиме летом она дует только в лицо. USB-разъем и единый верхний дефлектор – вот и весь сервис для задних пассажиров.

В недостатке места для ног не уличишь, но и особого простора не ощущаешь.

Перспективы

Компания GAC – одна из немногих, кто не просел по продажам в России в первом полугодии. А по итогам 2024 года наш рынок стал для нее вторым – больше машин было продано только в Китае.

Багажник длинный и узкий. GAC данных по вместимости не приводит, навскидку здесь около 400 л. Сеток-кармашков и даже ручки для закрывания нет.

Циркулируют слухи, что к четырем зарубежным заводам марки скоро присоединится пятый – сборку могут организовать у нас. Подождем?

Это не спойлер, а антикрыло – редкая нынче опция.

Бойкий и экономичный двигатель, обширный зимний пакет Скромный клиренс, бедное базовое оснащение

GAC Empow

Длина / ширина / высота / база 4700 / 1850 / 1432 / 2736 мм

4700 / 1850 / 1432 / 2736 мм Снаряженная масса 1420–1475 кг

1420–1475 кг Объем багажника н. д.

н. д. Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1400–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1400–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,0 c

7,0 c Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 47 л

АИ‑92…95 / 47 л Средний расход топлива 5,9 л/100 км

5,9 л/100 км Трансмиссия передний привод; Р7