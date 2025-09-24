Толковое шасси, бойкий мотор — почти спорткар за 3 млн рублей. А на чем сэкономили?
Врум-врум! На хрипловатый, с отстрелами звук выхлопа заинтересованно оглядываются прохожие. Не помню другого среднеразмерного седана со столь злобным порыкиванием. При активной езде будет в масть, но ночью всех соседей перебудишь. Камеры-то не выпишут штраф «за громкость»?
Впрочем, Empow можно быстро «успокоить»: жмешь кнопку на экране, заслонки в выхлопной системе закрываются, и ее голос становится вполне миролюбивым.
Спорткар, что ли?
Агрегаты GAC Empow
В Китае Empow доступен с двухлитровым турбомотором, однако в Россию поставляется исключительно с «полторашкой». У нее алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск топлива. Мощность – достойные для такой кубатуры 170 л. с. Крутящий момент – 250 Н·м. Не спорткар.
Но моторчик бодр и тяговит – его потенциал чувствуешь с первых метров. Особенно хорош подхват на средних оборотах. Заявленных семи секунд разгона до сотни добиться не получилось, но и восемь для немаленькой машины с двигателем 1.5 – отличный результат.
Слабое звено – семиступенчатый «мокрый» робот 7WF25G собственного производства. В каком бы режиме вы ни ехали (Eco, Comfort, Sport, Sport+, индивидуальный DIY) – всегда будут заминки при переключениях. Пусть не криминальные, но всё же.
При спокойной езде в режиме город/загород средний расход составляет 8–8,5 л/100 км. Но на трассе держать 130–140 км/ч накладно: трип-компьютер рисует уже 12 л/100 км.
Как едет GAC Empow
На высоких скоростях Empow летит стрелой – крепко держит прямую и не шарахается при разъезде с фурами. Да и на извилистых дорожках не промах: запас устойчивости высок, крены минимальны, руль с живым и вполне натуральным усилием.
Кажется, чего еще желать? Но мне то и дело не хватало подрулевых лепестков – заранее включать пониженную передачу перед поворотами. И для подготовки к обгонам они тоже не помешали бы.
Еще хорошо бы увеличить клиренс – при проезде «лежачих полицейских» и на дорожных волнах то и дело шкрябаешь эластичным фартуком. Я упал-отжался с рулеткой: просвет от пластиковой «защиты» – 120 мм.
При этом на ездовой комфорт роптать не приходится. Подвеска отрабатывает неровности вполне уверенно: по плавности хода Empow – крепкий середняк.
А вот акустический комфорт – так себе. На городских скоростях в салон проникает изрядный гул от дороги, а на трассе к нему присоединяется свист ветра, запутавшегося в уплотнителях дверей. Обидно, ведь коэффициент аэродинамического сопротивления составляет достойные 0,26 – один из лучших показателей в сегменте.
Оснащение GAC Empow
Интерьер просторен, да и с эргономикой порядок. Руль и сиденья регулируются в достаточных диапазонах, подкупает и обилие физических кнопок.
Однако впечатление от салона разнится в зависимости от комплектации. Базовую GS за 3 млн рублей большинство обойдет стороной – она неоправданно бедная. Две подушки безопасности, кондиционер, «музыка» с двумя динамиками, 16‑дюймовые колеса – несолидно.
Разумнее доплатить 220 тысяч за исполнение GL, в котором уже 18‑дюймовые колеса, шесть подушек, климат-контроль, восемь динамиков. В придачу – обогрев ветрового стекла и руля, люк в крыше, электроприводы передних сидений, система кругового обзора, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводной зарядник, а также набор водительских ассистентов.
Перспективы
Компания GAC – одна из немногих, кто не просел по продажам в России в первом полугодии. А по итогам 2024 года наш рынок стал для нее вторым – больше машин было продано только в Китае.
Циркулируют слухи, что к четырем зарубежным заводам марки скоро присоединится пятый – сборку могут организовать у нас. Подождем?
GAC Empow
- Длина / ширина / высота / база 4700 / 1850 / 1432 / 2736 мм
- Снаряженная масса 1420–1475 кг
- Объем багажника н. д.
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 125 кВт / 170 л. с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1400–4500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,0 c
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 47 л
- Средний расход топлива 5,9 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
